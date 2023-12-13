İkinci el otomobil fiyatları o tarihte paraşütsüz çakılacak!

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İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

İkinci el araç piyasasında işler çok iyi gitmezken Carvak CEO'su Mehmet Çelikol piyasa ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı ve ikinci el araçların dolar karşısında yüzde 21 değer kaybettiğini söyledi. Çelikol açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de araç piyasası oldu. Pandemi döneminde başlayan ve enflasyonla devam eden araç yatırımları son dönemlerde tamamen hız kaybetti.





Piyasada araç fiyatları yavaş yavaş normal seyrine dönmeye başladı. TL bazında araç fiyatlarında artış beklesek bile dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Pandeminin tamamen bitmesi, sıfır araç tedariği sorununun çözülmesi, alternatif yatırım aracı algısı aşıldıktan sonra 2024 senesi ve 2025 senesi başlangıcıyla birlikte piyasanın tamamen normal haline gelmesini bekliyorum.'