Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Temmuz ayından bu yana sigaraya yüzde 10,5 zam geldi. En düşük sigara fiyatları ve en yüksek sigara fiyatlarında yaşanan yüzde 10'luk artış akabinde tiryakiler farklı alternatiflere yönelmeye başladı. Söz konusu artıştan mütevellit sigara tiryakileri, tütün kullanımı ya da elektronik sigaraya yönelirken, Resmi Gazete'de son dakika yayımlanan yeni vergi düzenlemesi sigara kullanıcılarının konuya kulak dikmesini sağladı. Son dönemde, sigara fiyatlarında beklenen bir düşüşün habercisi olan yeni bir vergi düzenlemesi, Resmi gazetede yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan yeni bir karar doğrultusunda yeni düzenleme ile birlikte sigara fiyatlarına müdahale edileceği belirtilmiş bulunuyor. Bu durumda tiryakilere rahat bir nefes aldıracak. Yaklaşık 2 lira seviyesinde devreye girecek olan bu indirimin tüm markalara yansıyacağı tahmin ediliyor.

SİGARAYA YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ

Yayımlanan düzenleme, tütün ürünlerine uygulanan vergilerde önemli değişiklikler içerirken, bu sayede piyasada illegal tütün ürünlerinin yaygınlaşmasının engellenmesi hedefleniyor. Öte yandan düşük gelirli vatandaşların alışkanlıkları konusunda da destek sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, sigaraya uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre; Nispi ÖTV oranı: Yüzde 57'den yüzde 53,5'e düşürülürken, Maktu vergi: Paket başına 5,7 TL'den 7,8 TL'ye çıkarıldı.

Alınan karar ile birlikte sigara şirketlerinin maliyetinin önemli ölçüde azaldığı belirtilirken, yapılan hesaplamalarda karar öncesinde 1 liralık bir maliyet artışını 5,2 lira olarak fiyatlara yansıtan şirketler, artık 4,4 lira zam yapabilecek.

SİGARA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

2024 yılında arka arkaya zamma tabi tutulan sigara fiyatları, tiryakinin cebini yormaya devam ederken, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte bir nebze de olsun hafifleme yaratacağı tahmin ediliyor. Alınan kararın sigara fiyatlarına etkisi 2 TL’lik düşüş olarak yansıyacağı da belirtilmiş bulunuyor.

SİGARANIN ENFLASYONA ETKİSİ AZALTILIYOR

Ülkemizde artan fiyatların enflasyona olan etkisinin azaltılması hedefleniyor. Alınan vergi kararları ile birlikte düşen fiyatların özellikle de enflasyon rakamlarına etki etmesi ve oranların düşmesi konusunda katkı sağlaması hedefleniyor.