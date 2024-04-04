Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

IMF'nin yeni başkanı neredeyse kesinleşti: Tek aday olan Kristalina Georgieva

Uluslararası Para Fonu (IMF)'nin bir sonraki başkanlık seçiminde tek adayın mevcut başkan Kristalina Georgieva olduğu açıklandı.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 22:46
IMF'nin yeni başkanı neredeyse kesinleşti: Tek aday olan Kristalina Georgieva

Uluslararası Para Fonu (IMF), bir sonraki başkanın seçilme sürecinde mevcut başkan Kristalina Georgieva'nın tek aday olduğunu duyurdu. IMF'nin 5 yıllık başkanlık görev süresi 30 Eylül'de dolacak ve yeni başkanın seçilmesine ilişkin süreç başladı.

IMF tarafından yapılan açıklamada, başkan adaylığı için son tarihin 3 Nisan'da olduğu ve Georgieva'nın tek aday olduğu belirtildi. Açıklamada, Georgieva'nın yanı sıra İcra Direktörleri ile yapılacak toplantıların da sürecin doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edildi. Seçim sürecinin en kısa sürede ve en geç nisan ayı sonuna kadar tamamlanması hedeflendiği vurgulandı.

IMF'den yapılan açıklamada, 13 Mart'ta İcra Direktörleri Kurulunun bir sonraki başkanın seçim sürecini başlattığı duyurulmuştu. Georgieva ise mart ayı başında ikinci dönem için IMF yönetiminde görev yapmak istediğini açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları da Georgieva'nın bir dönem daha IMF'nin başkanı olmasını desteklediklerini açıklamıştı.

Geleneksel olarak IMF Başkanı Avrupa ülkeleri tarafından, Dünya Bankası Başkanı ise ABD tarafından belirleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatı 75 TL birden arttı!

Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatı 75 TL birden arttı!

Onay çıktı emekliye 15.000 TL nakit geliyor! O tarihlerde IBAN'a yatırılacak

Onay çıktı emekliye 15.000 TL nakit geliyor! O tarihlerde IBAN'a yatırılacak

EYT'yi kaçırana piyango gibi fırsat! Sadece 10 yılla emeklilik bu şartla geçerli!

EYT'yi kaçırana piyango gibi fırsat! Sadece 10 yılla emeklilik bu şartla geçerli!

Fatura desteği güncellendi! 500 TL'lik ödeme gökten zembille inecek

Fatura desteği güncellendi! 500 TL'lik ödeme gökten zembille inecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
5
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
6
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak
7
Ayın 15'i dedimi İş Bankası 26.500 TL promosyon ödeyecek! Seçim gelmeden imza atıldı

Araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı! Büyük zam gece yarısı geldi!

Süre bitmeden yetişin! Bu banka 20.000 TL faizsiz krediyi şartsız verecek!

9 özel bankadan emekliye kallavi ödeme! Rakamı duyan soluğu şubede alacak

Asgari ücrete sürpriz zam yolda! Oran belli oldu: Milyonlar bayram edecek

Altın dolar borçlanana son çağrı! O tarihten sonra dananın kuyruğu kopacak

Onay çıktı emekliye 15.000 TL nakit geliyor! O tarihlerde IBAN'a yatırılacak

Fatura desteği güncellendi! 500 TL'lik ödeme gökten zembille inecek

Akaryakıt fiyatlarına seçim ayarı! Benzin, motorin, LPG alanlara şok üstüne şok

EYT'yi kaçırana piyango gibi fırsat! Sadece 10 yılla emeklilik bu şartla geçerli!

BİM dana döner 75 TL'ye satılacak! Alarmını kuran büyük indirime koşacak!

Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatı 75 TL birden arttı!

Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı