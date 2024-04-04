IMF'nin yeni başkanı neredeyse kesinleşti: Tek aday olan Kristalina Georgieva

Uluslararası Para Fonu (IMF), bir sonraki başkanın seçilme sürecinde mevcut başkan Kristalina Georgieva'nın tek aday olduğunu duyurdu. IMF'nin 5 yıllık başkanlık görev süresi 30 Eylül'de dolacak ve yeni başkanın seçilmesine ilişkin süreç başladı.

IMF tarafından yapılan açıklamada, başkan adaylığı için son tarihin 3 Nisan'da olduğu ve Georgieva'nın tek aday olduğu belirtildi. Açıklamada, Georgieva'nın yanı sıra İcra Direktörleri ile yapılacak toplantıların da sürecin doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edildi. Seçim sürecinin en kısa sürede ve en geç nisan ayı sonuna kadar tamamlanması hedeflendiği vurgulandı.

IMF'den yapılan açıklamada, 13 Mart'ta İcra Direktörleri Kurulunun bir sonraki başkanın seçim sürecini başlattığı duyurulmuştu. Georgieva ise mart ayı başında ikinci dönem için IMF yönetiminde görev yapmak istediğini açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları da Georgieva'nın bir dönem daha IMF'nin başkanı olmasını desteklediklerini açıklamıştı.

Geleneksel olarak IMF Başkanı Avrupa ülkeleri tarafından, Dünya Bankası Başkanı ise ABD tarafından belirleniyor.