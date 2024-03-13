İş Bankası 34.000 TL promosyon açıklanmıştı: Sonunda o imzalar da atıldı

2024 yılı maaş zamlarının yanısıra promosyon ihaleleri ile de süregeliyor. Asgari ücret, emekli, memur maaş zamlarının belirlenme çalışmaları sonrasında özel sektör ve belediye zamları ile alakalı görüşmeler yapılmaya devam ediyor. Özel sektör işverenin bütçe kapsamında belirlediği zam oranında artış göstermekteyken, belediye seçimleri de belediye başkanları ve sendikalar arasında düzenlenen toplıu iş görüşmeleri ile neticelendiriliyor. Onay verilecek zam konusunda sendikalar, personelin refahı adına en yüksek oranda zam açıklaması yaparken, belediye yetkilileri de çalışan adına en olumlu tutarı açıklamaya devam ediyor. 2024 yılı zamları seçim senesi olması sebebiyle daha yüksek oranda açıklanabiliyor. Zam görüşmelerinin yanı sıra maaş alma mutabakatı için bankalar ile ihaleler de devam ediyor.

2024 MEM PROMOSYONLARIND ARTIŞ

Gerek çalışan gerekse de emekli, hayat koşullarının olumsuzluğu karşısında ek ödeme kendisine ödenen promosyon tutarlarını merakla araştırıyor. Emekli promosyon alacağı bankayı kendi refahı çerçevesinde kendi belirliyor. Bu belirlemede faktör, promosyon tutarı art kampanyalar olabiliyor. Çalışanlarda ise çalışılan kurumun düzenlediği maaş ihalesi sonucunda en yüksek ödemeyi yapan banka kazanan oluyor.





SÖKE MEM PROMOSYON ANLAŞMASI TAMAMLANDI

Son zamanlarda belediye ve MEM promosyonları da merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz sene içerisinde negatif seyir ile çok düşük rakamlarda varılan mutabakatlar için tepki yağarken, bankalar kesinin ağzını açtı dedirten MEM promosyon görüşmeleri, yeni yıl itibari ile artıl göstermişe benziyor. Yepyeni bir MEM ihalesi de geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Söke MEM personel maaş ihalesi düzenlenmiş ve rekor rakamı veren İş Bankası kazanan olmuştu.

Düzenlenen Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Banka Promosyon İhalesi en yüksek teklif veren İş Bankası'nda kaldığı ve bankanın tüm personele 34 bin lira promosyon ödemesi yapacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin YAPICI ile Türkiye İş Bankası A.Ş Söke Şube Müdürü Cemalettin AYDOĞAN'ın promosyonu onaylayıp, düzenlenen tören sonrasında imzaların atıldığı belirtildi.