İş Bankası 36 ay sözüne 35 bin lira promosyon ödeyecek!

Bankaların müşteri kapma kampanyaları devam ediyor. Emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrasında emekli promosyonları konusunda gelişmeler yaşanırken, en yüksek tutar 15 bin liraya kadar ulaşmış bulunuyor. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında maaş promosyonu aralığı eşitlenen emekliye her an promosyon artışı haberinin verilebileceği açıklanmış bulunuyor. Emeklinin yanı sıra kurum ve kuruluşlar da bankalarla düzenledikleri ihale kapsamında çalışan özel promosyon ödemesi verilmesini sağlıyor. Düzenlenen ihalelerde en fazla tutarı veren banka, o kurumun belirlenen vadede maaş bankası olarak seçiliyor. Kurum tarafından bankaya erken olarak yatırılan maaşlar, çalışanın maaş gününü beklerken, işlenmesi sebebiyle de bankaya faiz getirisi sağlıyor. Özellikle de kalabalık çalışanın bulunduğu sektörler ve bölgeler için bankalar adeta tüm imkanlarını seferber ediyor.





İŞ BANKASI PROMOSYONU

Geçtiğimiz gün İş Bankası lehine işleyen yeni bir promosyon ihalesi açıklandı. Geçtiğimiz sene yerle yeksan olan öğretmen promosyonları 2024 yılı itibari ile artışa geçerken, Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da rekor sayılabilecek tutara imzalar atıldı.

Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğretmen ve personele sağlanan maaş promosyonu ile alakalı bir süredir maaş ihalesi düzenleneceği belirtilirken, bir çok bankanın katılımı ile geçtiğimiz gün düzenlenen toplantıda kazanan İŞ Bankası oldu. Yapılan anlaşma kapsamında rekor promosyon tutarı 35. 325 TL olarak açıklanırken, Türkiye İş Bankası Orhangazi Şubesi Mart aı bitmeden hak sahibi çalışanın hesabına maaşlarını aktaracak.