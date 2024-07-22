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İş Bankası'na giden eli kolu parayla dolu dönüyor! Nedenini öğrenenler de onların peşine takılacak

İş Bankası'ndan emeklilere büyük müjde: Promosyon ödemeleri rekor seviyede başladı. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 22.07.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 23:18
İş Bankası'na giden eli kolu parayla dolu dönüyor! Nedenini öğrenenler de onların peşine takılacak

Türkiye İş Bankası, emeklilere yönelik sunduğu promosyon kampanyası ile dikkat çekiyor. Bu yıl rekor seviyelere ulaşan promosyon ödemeleri, emeklilere finansal anlamda büyük destek sağlıyor. Banka, sunduğu cazip tekliflerle emeklileri memnun etmeyi hedefliyor.

PROMOSYON

PROMOSYON ÖDEMELERİNDE REKOR ARTIŞ

İş Bankası, emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde büyük bir artış gerçekleştirdi. Banka, emekli maaşlarını İş Bankası'ndan alan müşterilerine sunduğu bu fırsat ile, finansal rahatlık sağlıyor. Promosyon tutarları, emeklilerin maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor ve belirli kriterler dahilinde ödeniyor. 

İşte güncel promosyon rakamları:

• 10.000 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL,

• 10.000 TL ile 15.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL,

• 15.000 TL ile 20.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL,

• 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 12.000 TL.

promosyon raakamları

BAŞVURU VE ŞARTLAR

Emeklilerin bu fırsattan yararlanabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Öncelikle, emekli maaşlarının İş Bankası'na taşınması ve üç yıl boyunca bankadan alınması taahhüt edilmeli. Ayrıca, banka tarafından belirlenen diğer koşulların da yerine getirilmesi gerekiyor. Başvuru işlemleri ise son derece kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

promosyon miktarları

EMEKLİLERE SUNULAN DİĞER AVANTAJLAR

İş Bankası, sadece promosyon ödemeleri ile değil, aynı zamanda emeklilere sunduğu diğer avantajlarla da öne çıkıyor. Emekliler, bankanın çeşitli hizmetlerinden indirimli ya da ücretsiz olarak yararlanabiliyor. 

Ayrıca, kredi kartı ve kredi imkanları gibi finansal ürünlerde de özel avantajlar sunuluyor. İş Bankası'nın emeklilere yönelik sunduğu bu promosyon kampanyası, emekliler için büyük bir fırsat oluşturuyor. 

Rekor seviyedeki ödemeler ve sunulan diğer avantajlar, emeklilerin finansal durumlarına önemli katkı sağlıyor. Bu tür kampanyaların, emeklilerin yaşam kalitesini artırmada büyük rol oynadığı görülüyor.

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