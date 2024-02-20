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İş Bankası promosyon savaşında ters düze etti! 32 bin lira ödeme 10 güne yapılacak!

Öyle ki 2024 yılı itibari ile maaşlardan daha fazla promosyon ödemesi alınabiliyor. MEM promosyonları ile alakalı açıklamalar gün gün yapılmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 15:03
İş Bankası promosyon savaşında ters düze etti! 32 bin lira ödeme 10 güne yapılacak!

Çalışan ya da emekli farketmeksizin bir maaş ya da daha fazlası kadar ödemesi yapılan ve bireyin en doğal hakkı olan promosyon açıklamaları gün gün yapılmaya devam ediyor. Emekli promosyonları konusunda tek ödeme gündeme çıkarken, çalışanlarda da durum günden güne pozitif bir hal alıyor. Geçtiğimiz sene içerisinde enflasyon rakamlarına göre az tutarda promosyon ödemesi alan MEM personeli ve öğretmenler için adeta fişe basılmış gibi duruyor. Öyle ki 2024 yılı itibari ile maaşlardan daha fazla promosyon ödemesi alınabiliyor. MEM promosyonları ile alakalı açıklamalar gün gün yapılmaya devam ediyor. Düzenlenen ihaleler ile birlikte en fazla miktar sunan banka ihale kazananı olarak, maaş ödemesi karşılığında çalışana ek ödeme veriyor. Düzenlenen bu ihaleler özellikle de MEM personeli için şu sırarlar üst limitlerde seyrediyor. Yeni yıl itibari ile 30 bin liranın üzerinde açıklanan ve imzaları atılan promosyon anlaşmaları gündeme çıkıyor. 

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SAKARYA MEM ANLAŞMASI

Son olarak açıklaması yapılan bir promosyon ihalesi Sakarya Taraklı İlçe MEM'den duyuruldu. Bir çok bankanın dahil olduğu Sakarya MEM promosyon ihalesinde en fazla ödemeyi yapan banka İş Bankası olarak açıklandı.  Taraklı İlçe MEM yetkilileri ve bankalar arasında düzenlenen ihalelerde kazanan İş Bankası olurken, personele 32.100 TL promosyon ödemesi yapacak. 

Ocak ayında memura yüzde 50'ye yakın zam yapıldı. Memur maaşları yarı yarıya artış gösterirken, bankaların memurlara ödemesini yaptığı promosyonlarda da artış sergilendi. Bu artışlara uzun süredir yakından takip edilen MEM promosyon ihaleleri de dahil olmaya devam ediyor. 

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