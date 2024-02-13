Bist 100
8.994 1%
DOLAR
30,73 0,05%
EURO
32,96 -0,51%
ALTIN
1.970,94 -1,21%

İş Bankası uygulamasını indirmek yetiyor! 1 sene boyunca 50.000 TL altı bedava

Dijitalliğe geçişin hızlandığı bu dönemde İş Bankası tarafından başlatılan kampanya tamamen internet üzerinde sağlanacak işlemler için geçerli olacağı belirtilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 17:39
İş Bankası uygulamasını indirmek yetiyor! 1 sene boyunca 50.000 TL altı bedava

Bankaların müşteri edinme adına başlattığı kampanyalar Şubat ayında da devam ediyor. Gerek kredi, gerek geri ödeme hizmetlerini sunan bankalar, ücretsiz işlem kampanyaları ile de dikkatleri üzerine topluyor. Bankalar tarafından sağlanan bu kampanayalar genel olarak mobil kullanımın çoğalması ve yaygınlaştırılması adına mobil üzerinden müşteri olan bireye sağlanabiliyor. Dijitalliğe geçişin hızlandığı bu dönemde İş Bankası tarafından başlatılan kampanya tamamen internet üzerinde sağlanacak işlemler için geçerli olacağı belirtilmiş bulunuyor.

Yeni yıl zamları sonrasında vatandaş ihtiyaçlarını karşılamak adına bankalara yönelmeye devam ediyor. Bankalarda sundukları cazip teklifler ile vatandaşın gönlünü çelmeye çalışıyor. İş Bankası da mobil üzerinden müşterisi olacak olan bireye sunduğu hizmet kampanyası ile çok dikkat çekeceğe benziyor.

tl

İŞ BANKASI ŞUBAT KAMPANYALARI

İş Bankası tarafından bir süredir devam eden kampanya Şubat ayı itibari ile yenilendi. İş Bankası müşterisi olan vatandaşa yönelik birçok imkanlar açıklanırken dikkat çeken kampanyada yeni müşterilerin bir sene boyunca o hizmetlerden ücretsiz faydalanacağı belirtildi.

İşCep uygulamasını indiren ve ilk defa İş Bankası'na müşteri olmak istiyorum özelliği ile müşteri olan bireye, bir sene boyunca EFT havale ücretlerinin sıfırlandığı açıklanırken, bankanın resmi internet sitesinde yeni müşteriyi bekleyen birçok avantajdan bahsedildi. İŞcep' ten yeni İş Bankası müşterisi olan gerek bireysel gerekse de esnaf müşteriyi ilgilendiren kampanya detayında bütün işlemler ücret istisnasına dahil oldu.

İŞ Bankası müşterisi olan vatandaşa bir sene boyunca tanımlanan ücretsiz işlem istisnası tek seferde en fazla 50.000 TL işlem için geçerli olacağı belirtildi. FAST işlemlerinin ise mesai dışarısında istisna kapsamına dahil olmadığı açıklandı. Tatil günlerinde ya da mesai dışında EFT- FAST işlemlerinin de aynı uygulamaya dahil olacağı belirtilmiş bulunuyor. Bu kapsamda saat 16.00 sonrası EFT fast ile birlikte, EFT saatleri dışında yapılan işlemler havale gibi transferler de istisna kapsamı dahilinde olmadığı belirtildi.

İŞ cep üzerinden İŞ Bankası müşterisi olan birey, müşteri olunmasını akabinde 7 iş günü içerisinde ücretsiz işlem yapmaya başlayabileceği de kampanya detaylarında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Hasta olmak istemeyen tarçın ile onu karıştırıp yesin! Virüsler yanınıza bile yaklaşamayacak

Hasta olmak istemeyen tarçın ile onu karıştırıp yesin! Virüsler yanınıza bile yaklaşamayacak

30 yaş altını ilgilendiriyor! Yeni sigorta desteği yolda geliyor

30 yaş altını ilgilendiriyor! Yeni sigorta desteği yolda geliyor

Abel Xavier, Fatih Terim itirafıyla gündeme oturdu

Abel Xavier, Fatih Terim itirafıyla gündeme oturdu

Son dakika çalışana da promosyon kararı! 30 bin 600 TL her çalışana verilecek

Son dakika çalışana da promosyon kararı! 30 bin 600 TL her çalışana verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Acil paraya sıkışanlar o bankanın yolunu tutacak! Düşük faizle 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
2
Son dakika çalışana da promosyon kararı! 30 bin 600 TL her çalışana verilecek
3
30 yaş altını ilgilendiriyor! Yeni sigorta desteği yolda geliyor
4
Araba almak artık hayal değil! Hyundai bu modelini 780 bin TL'ye satışa sundu
5
İş Bankası uygulamasını indirmek yetiyor! 1 sene boyunca 50.000 TL altı bedava
6
Emekli bayram ikramiyesi tutarı! Ne 3 bin ne 5 bin tam 15 bin lira açıklandı
7
Gram altını olanları pusuya geçiren tüyo az önce Hatice Kolçak'tan geldi! Beklediği yeni rakamı paylaştı

Acil paraya sıkışanlar o bankanın yolunu tutacak! Düşük faizle 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Hasta olmak istemeyen tarçın ile onu karıştırıp yesin! Virüsler yanınıza bile yaklaşamayacak

Son dakika çalışana da promosyon kararı! 30 bin 600 TL her çalışana verilecek

Arda Güler trafik kazası geçirdi! İşte son durumu

Evine doğal gaz faturası gelenlere büyük şok! BOTAŞ milyonlarca haneye duyurdu

Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı için geri sayım... Senelerdir KVP yeni bölüm beklenmekteydi

Güllaç, Ramazan sofralarının en sevilen tatlılarından. Bu lezzetli tarifi denemek için çok beklemeyin: Beyaz çikolatanın eşsiz tadıyla güllacınızı şenlendirin!

Süper Lig'in şampiyonunu erkenden duyurdular! Puanı bile belli

Sıfır Otomobil Almak İsteyenlere Müjde! Ford, Fiat, Renault, Hyundai ve Daha Fazlası 800 Bin TL Altında Satışta

30 yaş altını ilgilendiriyor! Yeni sigorta desteği yolda geliyor

Abel Xavier, Fatih Terim itirafıyla gündeme oturdu

Android telefon sahipleri, batarya ömrünü uzatan bu 'gizli numarayı' hemen sizinle paylaşıyoruz!