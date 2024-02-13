İş Bankası uygulamasını indirmek yetiyor! 1 sene boyunca 50.000 TL altı bedava

Bankaların müşteri edinme adına başlattığı kampanyalar Şubat ayında da devam ediyor. Gerek kredi, gerek geri ödeme hizmetlerini sunan bankalar, ücretsiz işlem kampanyaları ile de dikkatleri üzerine topluyor. Bankalar tarafından sağlanan bu kampanayalar genel olarak mobil kullanımın çoğalması ve yaygınlaştırılması adına mobil üzerinden müşteri olan bireye sağlanabiliyor. Dijitalliğe geçişin hızlandığı bu dönemde İş Bankası tarafından başlatılan kampanya tamamen internet üzerinde sağlanacak işlemler için geçerli olacağı belirtilmiş bulunuyor.

Yeni yıl zamları sonrasında vatandaş ihtiyaçlarını karşılamak adına bankalara yönelmeye devam ediyor. Bankalarda sundukları cazip teklifler ile vatandaşın gönlünü çelmeye çalışıyor. İş Bankası da mobil üzerinden müşterisi olacak olan bireye sunduğu hizmet kampanyası ile çok dikkat çekeceğe benziyor.





İŞ BANKASI ŞUBAT KAMPANYALARI

İş Bankası tarafından bir süredir devam eden kampanya Şubat ayı itibari ile yenilendi. İş Bankası müşterisi olan vatandaşa yönelik birçok imkanlar açıklanırken dikkat çeken kampanyada yeni müşterilerin bir sene boyunca o hizmetlerden ücretsiz faydalanacağı belirtildi.

İşCep uygulamasını indiren ve ilk defa İş Bankası'na müşteri olmak istiyorum özelliği ile müşteri olan bireye, bir sene boyunca EFT havale ücretlerinin sıfırlandığı açıklanırken, bankanın resmi internet sitesinde yeni müşteriyi bekleyen birçok avantajdan bahsedildi. İŞcep' ten yeni İş Bankası müşterisi olan gerek bireysel gerekse de esnaf müşteriyi ilgilendiren kampanya detayında bütün işlemler ücret istisnasına dahil oldu.

İŞ Bankası müşterisi olan vatandaşa bir sene boyunca tanımlanan ücretsiz işlem istisnası tek seferde en fazla 50.000 TL işlem için geçerli olacağı belirtildi. FAST işlemlerinin ise mesai dışarısında istisna kapsamına dahil olmadığı açıklandı. Tatil günlerinde ya da mesai dışında EFT- FAST işlemlerinin de aynı uygulamaya dahil olacağı belirtilmiş bulunuyor. Bu kapsamda saat 16.00 sonrası EFT fast ile birlikte, EFT saatleri dışında yapılan işlemler havale gibi transferler de istisna kapsamı dahilinde olmadığı belirtildi.

İŞ cep üzerinden İŞ Bankası müşterisi olan birey, müşteri olunmasını akabinde 7 iş günü içerisinde ücretsiz işlem yapmaya başlayabileceği de kampanya detaylarında yer alıyor.