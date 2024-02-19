İşçiye zamlı ödeme çıktı! 2024 yılında en az 20.002 TL alabileceksiniz

2024 yılı zamları etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle de asgari ücretin artışı ile bir çok kalem ödemelerinde de artış sergileniyor. Asgari ücret üzerinde yapılan hesaplamalara kıdem tazminatı da eklendi. 1 yıl aynı iş yerinde çalışan ve sonrasında kendi isteği dışında işten ayrılmak durumunda kalan işçiye sunulan kıdem tazminatı alt ve üst tutarı güncellendi. Kıdem tazminatının taban tutarı asgari ücrete göre şekiilenirken, tavan tutarı ise memur maaşına göre şekilleniyor. 2024 yılı asgari ücret zammı sonrasında kıdem tazminatı taban rakamı 20 bin liraya yükseltildi. En az 1 sene aynı işyerinde çalışan birey bu ödemeye hak kazanabiliyor.

Öte yandan bir yıllık çalışma süresi için belirlenen damga belgesi tutarı ise 152 TL olarak açıklandı. Yeni kanunlarda işçinin hangi durumlarda kıdem tazminatı alabileceği şartları da değiştirildi. Ülkemizde son yıllarda enflasyonun yüksek seyretmesi borçlanma tutarını gün gün arttırmaya devam ediyor. İşinden memnun olmayan milyonlarca birey hal bu iken çalışma mecburiyetinde kalırken sadece işverenin işçiye çıkarması durumunda alınan kıdem tazminatı konusunda önemli değişikliklerin altı çizildiği belirlenmiş bulunuyor. Bir işçinin aynı iş yerinde bir sene üzerinde çalışması durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyor. İşten çıkarılma, geçerli olan mazeretleri ile işini bırakma veya emeklilik hakkı kazanma durumlarında kıdem tazminatı olarak sağlanacak toplu para ödemelerinde asgari ücret zammı sonrasında artış sağlanırken kıdem tazminatı 20.002 lira olarak güncellendi.





Aralık ayında Asgari ücretin 17.002 lira olarak açıklanması akabinde 2024 yılı içerisinde Kıdem tazminatına uygulanacak olan taban rakam 20.002 lira olarak hesaplandı. Bu kapsamda 152 TL damga verdirgesi kesintisi ile birlikte bir sene çalışan işçi 19.885 TL ödeme alabilecek.

SADECE İŞTEN ÇIKARANLAR ALABİLİYORDU

iş yerinde en az 1 sene çalışan işçi sadece kovulma durumlarında tazminat almaya hak kazanabilmekteydi. Ancak genişletilen yasa kapsamında belirlenen maddelerden birinE bile sahip olmanız durumunda kıdem tazminatı ödemesi alabilirsiniz . işte kıdem tazminatı alabilmeniz için gerekli şartlar:





KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI

Maaşınızın tam yatmaması halinde ve zamanında ödenmemesi durumunda, mesai ücretlerinin eksik ödenmesi durumunda ya da iş yerinde bir üst kıdemdeki bireyin baskısına maruz kalma halinde ve maaşın tamamının hesaba yatmaması durumunda kıdem tazminatı ödemesine hak sahibi olabilirsiniz. Öte yandan sağlık raporu ile işinden ayrılmak zorunda kalan birey de tazminat hakkında faydalanabiliyor. Mevzuatlarda askere gidecek kişinin tam bir şekilde tazminat alabileceği gibi sağlık sorunları sebebiyle sağlık raporu alan birey de kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyor