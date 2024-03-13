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İşi olmayana devletten cep harçlığı! Başvuranlar her ay maaşa bağlanacak

Devletin işsizlikle mücadelede attığı yeni adımlardan biri olan İŞKUR'un işbaşı eğitim programları, iş arayanlara günlük cep harçlığı imkanı sunuyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için umut vadeden bu fırsatın detayları ve başvuru şartları haberimizde...

Yayın Tarihi: 13.03.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 08:55
İşi olmayana devletten cep harçlığı! Başvuranlar her ay maaşa bağlanacak

Türkiye'de işsizlikle mücadele, devletin öncelikli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. İş arayanlar için yeni bir umut kapısı olan İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarıyla sunulan cep harçlığı fırsatı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara önemli bir destek sağlıyor. Bu yeni sosyal yardım paketi, işsizlikle mücadelede devletin kararlılığını ve vatandaşlarına yönelik duyarlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. İşte, iş arayanlara sunulan bu önemli fırsatın detayları ve başvuru şartları...

Devlet, işsiz olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklemek adına yeni bir adım attı. İŞKUR'un işbaşı eğitim programları kapsamında sunulan bu müjdeli haber, iş arayanlara umut ışığı olacak nitelikte.

İŞKUR, mesleki deneyim kazanmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen işbaşı eğitim programlarını başlatıyor. Bu programlara katılan işsizler, meslek sahibi olmanın yanı sıra günlük cep harçlığı da kazanma fırsatı elde edecekler.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

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Başvuru yapmak isteyen adaylar için belirlenen şartlar şu şekilde sıralanıyor:

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,

Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması.

Bu şartları taşıyan adaylar, İŞKUR tarafından açılan işbaşı eğitim programlarına katılarak çeşitli avantajlardan yararlanabilecekler. İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 653,93 TL, öğrenci (tam) 653,93 TL, öğrenci (kısıt) 490,45 TL, işsizlik ödeneği alanlara günlük 326,97 TL ödeme yapılacak.

Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda düzenlenen programlara katılanlar ise günlük 719,32 TL cep harçlığından faydalanabilecekler.

İŞKUR'un bu adımı, iş arayanların rahat bir nefes almasını sağlayacak ve onlara hem maddi hem de mesleki anlamda destek olacak. İşsizlikle mücadelede yeni bir dönemin kapılarını aralayan bu destek paketi, umut dolu bir geleceğe adım atmalarına yardımcı olacak.

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