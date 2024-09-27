İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemde gram altının 3000 TL seviyesini aşmasıyla birlikte altın yatırımcılarını önemli konularda uyardı. Hem yıl sonu tahminlerini paylaşan hem de 2025 yılı için gram altın hedeflerini açıklayan Memiş, yatırımcıların altın bozdurma konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu vurgulayan uzman isim, 2024 yılının altın yatırımcıları için büyük fırsatlar barındırdığına dikkat çekti. İşte İslam Memiş’in altın piyasasına dair kritik açıklamaları ve tahminleri...

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN TAHMİNLERİ: "HER AY YENİ REKORLAR GÖREBİLİRİZ"

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirirken, 2024 yılı sonuna dair önemli öngörülerde bulundu. Memiş, küresel ekonomik belirsizlikler, Fed'in faiz indirim süreci ve jeopolitik olayların altın fiyatları üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtti. Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Her ay yeni bir rekor denemesi görebiliriz. Fed başta olmak üzere merkez bankaları faiz indirim sürecine devam edecek. Bu da altın fiyatlarının yükselmesinde etkili olacak" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTEN FAKTÖRLER: "PUSLU HAVAYI SEVER"

İslam Memiş, Ortadoğu’da devam eden çatışmalar, ABD seçimleriyle ilgili belirsizlikler ve küresel ekonomik resesyon endişelerinin altın fiyatlarını destekleyen unsurlar olduğunu vurguladı. "Altın puslu havayı sever" diyen Memiş, mevcut koşulların altının yükselişini sürdüreceğine işaret etti. Altın piyasasında kısa vadeli geri çekilmeler olabileceğini kabul eden uzman, ancak bu düşüşlerin uzun vadede kalıcı olmayacağını belirtti.

GRAM ALTIN TAHMİNİ: "2025'TE 4500 TL HEDEFİMİZ VAR"

Memiş, gram altın fiyatlarının 2025 yılında ciddi bir yükseliş göstereceğini öngördüğünü dile getirdi. 2024 yılı sonunda gram altının 3350-3400 TL aralığında kapanacağını tahmin eden İslam Memiş, uzun vadeli yatırımcılar için gram altının hala cazip bir yatırım aracı olduğunu belirtti. "2025 yılında gram altın hedefimiz 4500 TL. Bu rakamları göz önünde bulundurarak altın borcu olanlar ve düğün yapmayı düşünenler hesaplarını yapmalı" şeklinde konuştu.

NAKİT İHTİYACI OLANLARA UYARI: "ALTIN BOZDURMAYA ERKEN"

Altın yatırımı konusunda kararsız kalanlara önemli bir uyarıda bulunan İslam Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcıların bozdurma kararı verirken dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. "Elinde altın bulunduranlara bozdurmak için erken diyorum. Altın bozduranın genelde pişman olduğu bir süreç yaşıyoruz son iki yıldır. Çünkü sattığınızı aynı fiyattan yerine koyamıyorsunuz" ifadeleriyle yatırımcılara seslendi.

ALTIN FİYATLARINDA KISA VADELİ DÜZELTMELER OLABİLİR

Kısa vadeli geri çekilmelerin olası olduğunu belirten Memiş, bu durumun altın yatırımcıları için bir fırsat yaratabileceğini söyledi. "Gram altın 3000 TL’nin altına sarkabilir, ancak bu düşüşler kalıcı olmayacaktır. Hızlı bir şekilde yeniden yukarı yönlü hareketler görebiliriz" diyen Memiş, bu geri çekilmelerin orta ve uzun vadede altın almak isteyen yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı sunduğunu ifade etti.

"ALTININ FİYATINA DEĞİL, MİKTARINA ODAKLANIN"

İslam Memiş, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu tekrar vurgularken, yatırımcıların fiyat dalgalanmalarına fazla odaklanmamalarını önerdi. "Altının fiyatına değil, miktarına odaklanın. Uzun vadede kazandıran altın, yıllık bazda en fazla getiriyi sağlamaktadır" dedi. Son 22 yılda Türkiye’de en çok kazandıran yatırım aracının gram altın olduğunu söyleyen Memiş, altının her zaman güvenli bir liman olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

2024 YILININ ALTIN İÇİN YÜKSELİŞ YILI OLDUĞU VURGULANDI

2024 yılı altın yatırımcıları için kazançlı bir yıl olmaya devam ediyor. İslam Memiş, bu yılın başından itibaren altın fiyatlarında yaşanan yükselişin sürpriz olmadığını, küresel ekonomik koşulların ve merkez bankalarının politikalarının altını desteklediğini ifade etti. "2024 yılı altın için altın çağ oldu ve bu yükselişin 2025'te de devam edeceğini öngörüyoruz" diyen Memiş, yatırımcıların sabırlı olmasını önerdi.

ALTIN YATIRIMCILARI DİKKATLİ OLMALI

İslam Memiş'in gram altın tahminlerine göre, kısa vadeli dalgalanmalar olsa bile altın uzun vadede kazandırmaya devam edecek. Altın bozdurma konusunda aceleci davranmamanız gerektiğini belirten uzman isim, özellikle 2025 yılına kadar altının önemli bir yükseliş trendinde olacağını vurguladı