İslam Memiş felaket geliyor deyip uyardı! Ağustos ayında dananın kuyruğu kopacak

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş günler öncesinden uyardı! Ağustos ayında dananın kuyruğunun kopacağını söyleyen Memiş, tüm yatırımcıları ikaz etti. Geçtiğimiz gün ABD’den gelen enflasyon rakamları hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunan Memiş dolar, euro, borsa, altın ve kripto paralarla ilgili dikkat çekici bir tarih verdi. Ağustos ayı için “savaş” uyarısında bulunan Memiş, yatırımcıları uyardı.

Yeni bir değerlendirme paylaşan İslam Memiş, yatırımcıları yeniden ikaz etti. Tüm piyasa katılımcılarına tarih veren Memiş, Ağustos ayında dananın kuyruğunun kopacağını söyleyerek dikkatli olmaları çağrısında bulundu. ABD’den gelen enflasyon rakamlarını da değerlendiren Memiş, hem altın hem de dolar cephesinde büyük değişimlerin yaşanabileceğini ifade etti.

İslam Memiş uyardı: Faiz ve savaş var!

Küresel piyasaların merakla ABD enflasyon verilerini beklemesinin ve verilerin de artık açıklanmasının ardından gözler yeniden dolar cephesine çevrildi. ABD’de aylık enflasyonun yüzde 0.1 artması beklenirken, yüzde 0.1 gerileme görüldü. Yıllık enflasyon ise yüzde 3 artış göstererek yüzde 3.1’lik beklentinin altında kaldı. Beklentilerin altında kalan ABD TÜFE verileri, böylelikle piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. Memiş’in söylemlerine göre FED’in faiz indirimi fiyatlanmaya başlarken dolar karşısında tüm enstrümanlarda fiyat coştu ve artık dananın kuyruğu koptu. Dolar endeksi (DXY) hariç her şeyde yükseliş görüldüğünü kaydeden Memiş, piyasaların fiyatlamalara kaşı tepkilerini de aktardı.

BIST 100 endeksine değinen Memiş, 11.024 puan seviyesinden kapanış yaptığı ve TÜFE verileri sonrası yüzde 2.62’lik bir artış yaşandığına dikkat çekti. Dolar/TL endeksinde ise DXY’deki değer kaybına rağmen güçlü duruşun korunduğunu ve günü 32.83 liralık seviyeden tamamladığını vurguladı.





Ons altın fiyatının 2.370 dolarlık seviyesinden 2.424 dolar seviyesine yükseldiğine dikkat çeken Memiş, gram altının 2.521 liradan 2.570 liraya kadar çıktığını vurguladı. Ons gümüşte ise 30.80 dolarlık seviyenin 31.75 dolarlık seviyeye çıktığını vurguladı. Gram gümüşte ise fiyatın 32.52 liradan 33.55 liraya çıktığını aktardı. Son olarak Bitcoin’e de değinen uzman isim, 53.432- 59.505 dolar aralığında işlem gerçekleştirildiğini vurguladı.

Aman dikkat! Piyasalar çıkmaza girebilir

Enflasyon yönündeki belirsizliklerin artık yavaş yavaş netleştiğini kaydeden İslam Memiş, Eylül ayı itibarıyla faiz indirimine başlanma ihtimali olduğuna dikkat çekti. Önümüzdeki 3 aylık süreçte enflasyon düşüşlerinin görülmeye devam edileceğini aktaran Memiş, enflasyonun gerilemesinin faiz indirimi ihtimalini canlı tutacağını da ekledi. Ancak piyasalarda büyük bir sorun olduğunu söyleyen Memiş, yaşanan savaşların önemine dikkat çekti.

Dünya liderlerinin sık sık savaş riski olduğunu söylemesine değinen Memiş, bu ortamın yatırım araçları arasında etkileşime neden olacağını aktardı. Enflasyonda düşüş trendi başlamasına rağmen savaş koşullarının konuşulduğuna dikkat çekerek piyasaların hangi yatırım ürününü önce fiyatlayacağının belli olmadığını vurguladı. Bu sebeple de Ağustos ayında savaşın fiyatlanabileceğini aktardı. Piyasaların çıkmaza girebileceğini kaydeden Memiş, bugünki fiyatlamaların tam tersinin görülebileceğini de belirterek şunları ekledi:

“Ben Ağustos’da belirsiz, geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa bekliyorum. Neyse biz bu haftanın keyfini bozmayalım.”