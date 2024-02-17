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İslam Memiş gram altın için yeni rakamı verdi! Altının şirazesini kaydıracak o tarih!

İslam Memiş'ten altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 14:29
İslam Memiş gram altın için yeni rakamı verdi! Altının şirazesini kaydıracak o tarih!

Herkes bu önerileri bekliyor! İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili yorumlarını paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN FİYATLARIYLA İLGİLİ TAHMİNLER

Altın piyasasında yaşanan hareketlilikler devam ederken yatırımcılar da uzman isimlerin tahminlerini yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın piyasasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Bu haftanın en önemli verileri ABD enflasyon verileriydi. Bütün enstrümanlarda yeni bant aralıkları belirlenmiş oldu. Buna odaklanacağız. Enflasyon ABD'de yüzde 3.1 oranında belirlendi, yani piyasa üstünde. Bu piyasalardaki FED şahin tonda açıklamalar yapması, dolar karşısındaki varlıkların baskılanması olarak fiyatlanmış oldu. Tüm enstrümanlarda satış ve düşüşler yaşanıyor. Dolar endeksi yükselmiş oldu. 

islam memiş altın piyasası değerlendirmeleri

104 dolar üstünde dolar endeksi. ONS altın 1994 dolar seviyelerinde. Burada 1950-2 bin dolar bant aralığına döndü. Önceden 2 bin ile 2 bin 50 dolar aralığı diyorduk. Orta ve uzun vadeli olarak beklenti ve yol haritasında bir değişiklik olmadı. Kısa vadeli olarak veri etkilerinde bir fiyatlandırma var. Bu sene için altın tarafında pozitif beklenti sürüyor. Yol haritasında bir değişiklik yok ancak kısa vadeli bant aralığı değişmiş oldu. Gram altın da ONS altından olumsuz etkilenmiş oldu. 2 bin 43 TL ile 2 bin 53 TL aralığında gram altın. Dolar güçlü olduğu için çok gram altın düşüşü yaşanmıyor. Fiziki olarak 2 bin 40 TL seviyelerinde, güçlü destek seviyesi. Yaz aylarında 2 bin 500 TL, sene sonunda 3 bin TL beklentisi var. Bozulma olmadı. 22.25 dolar ONS gümüş seviyesi var. Pozitif beklentimiz sürüyor. Bu sene için 32 TL, 32 dolar tahmininde bozulma olmadı. Gümüş ONS'de 21.85-22.85 seviyelerinin kısa zamanda gelmesini bekliyoruz. 22 dolar altını alım fırsatı olarak değerlendiriyorum.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

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