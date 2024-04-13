Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,31 0,03%
EURO
34,71 -0,01%
ALTIN
2.419,99 0,35%

İslam Memiş Nisan sonunda gram altının kaç TL olacağını açıkladı! Altını olanlar dikkat!

Nisan ayının sonuna yaklaşırken yatırımcılar tarafından altın tahminleri yapılmaya başlandı. İslam Memiş, gram altının kaç TL olacağını belirtirken altını olanlar pür dikkat kesildi. İşte gram altının geleceği son nokta...

Yayın Tarihi: 13.04.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 11:52
İslam Memiş Nisan sonunda gram altının kaç TL olacağını açıkladı! Altını olanlar dikkat!

Altın piyasalarında son dönemlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni düzenlemeleriyle altın ithaatlarında getirilen kotalardan ötürü hareketlilik başladı. İslam Memiş, bu değişiklik üzerine Nisan ayına dair ilişkin altın piyasalarında beklentiler değerlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış ticaret dengesini korumak amacıyla işlenmemiş altın ithalatları üzerinden sınırlar çizildi.

NİSAN AYINA ÖZEL ALTIN TAHMİNLERİ
Uzman isim İslam Memiş, yapılan düzenlemeler üzerine altın piyasalarında güncel durumu ve Nisan ayına dair öngörüler paylaşıldı. Memiş'e göre fiziki altın bulma konusundaki zorluklarla beraber düzenlemeler yapıldı. Nisan ayıyla beraber istikrarlı dönem öngörülürken yatırımcıların yakın geecekte altın piyasasına daha yakından takip edileceğine işaret edildi.

İSLAM MEMİŞ
İslam Memiş, incelemeleri sonucunda altın yatırımcılarına piyasayı yakından takip ederken hazırlıklı olma konusunda önemli taviyeler verildi. Nisan ayında beklenen daha dengei piyasa şartlarıyla yatırımcıların stratejileri gözden geçirilmesinde uygun fırsat sağlanır.

(BU HABER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR)

İLGİLİ HABERLER

81 ildeki tüm vatandaşlara duyuruldu! 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak

Bayram ziyaretine gitmeden hesabınıza bakın! Devlet 14.600 TL yardım kesesini açtı!

O şartı sağlayan öğrencilere 1.250 TL yardım parası! Anne babalar hemen başvurun

Dibe çakılan Bitcoin için bomba tahmin! Kriptocuların etekleri tutuşacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
4
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
5
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
6
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
7
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak

Altını olanları tir tir titretecek uyarı! O tarihten önce hemen yapmanız gerekiyor!

İslam Memiş Nisan sonunda gram altının kaç TL olacağını açıkladı! Altını olanlar dikkat!

Emekli promosyonunda isyan ettirecek tutar açıklandı! Bu rakamı gören duyan bankadan kaçıyor!

81 ildeki tüm vatandaşlara duyuruldu! 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak

Bu yöntemle sıfır faizli kredi almak mümkün! İhtiyaç kredisinde flaş tüyo

Dibe çakılan Bitcoin için bomba tahmin! Kriptocuların etekleri tutuşacak

Asgari ücret zam beklentisi tavan yapmıştı! Beklenen bomba pimi çekildi geliyor

Bayram ziyaretine gitmeden hesabınıza bakın! Devlet 14.600 TL yardım kesesini açtı!

TOKİ koşulsuz şartsız bedava fiyatına arsa satıyor! Peşinat parası cebinde olan yaşadı

O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi

O şartı sağlayan öğrencilere 1.250 TL yardım parası! Anne babalar hemen başvurun

Bitcoin'de ibre kırmızıya döndü! Kriptonun paraşütsüz çakılacağı tarihi açıkladılar!