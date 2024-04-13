İslam Memiş Nisan sonunda gram altının kaç TL olacağını açıkladı! Altını olanlar dikkat!

Altın piyasalarında son dönemlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni düzenlemeleriyle altın ithaatlarında getirilen kotalardan ötürü hareketlilik başladı. İslam Memiş, bu değişiklik üzerine Nisan ayına dair ilişkin altın piyasalarında beklentiler değerlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış ticaret dengesini korumak amacıyla işlenmemiş altın ithalatları üzerinden sınırlar çizildi.



NİSAN AYINA ÖZEL ALTIN TAHMİNLERİ

Uzman isim İslam Memiş, yapılan düzenlemeler üzerine altın piyasalarında güncel durumu ve Nisan ayına dair öngörüler paylaşıldı. Memiş'e göre fiziki altın bulma konusundaki zorluklarla beraber düzenlemeler yapıldı. Nisan ayıyla beraber istikrarlı dönem öngörülürken yatırımcıların yakın geecekte altın piyasasına daha yakından takip edileceğine işaret edildi.





İslam Memiş, incelemeleri sonucunda altın yatırımcılarına piyasayı yakından takip ederken hazırlıklı olma konusunda önemli taviyeler verildi. Nisan ayında beklenen daha dengei piyasa şartlarıyla yatırımcıların stratejileri gözden geçirilmesinde uygun fırsat sağlanır.



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