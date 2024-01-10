İslam Memiş rekor öncesi son alım fırsatı için tarih verdi! Bu rakamın altına düşünce kapın!

Altın piyasasında yeni yıla hareketli bir giriş yaşandı. Gram altın, yılın ilk gününde yükselişe geçerek 1981 liraya ulaştı. Çeyrek altın 3 bin 320 lira, cumhuriyet altını ise 13 bin 530 lira seviyelerinde işlem gördü. Küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle altın, ons bazında da yüzde 0,6 artarak 2 bin 75 dolara çıktı.



BU DURUM FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR





Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki gelişmeleri değerlendirirken yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Memiş, ons altın ve gram altın için beklentilerini paylaşırken, jeopolitik gerilimlere rağmen piyasanın denge üzerinde olduğunu ifade etti. Ons altında 1.800 dolar seviyesinin kritik olduğunu belirten Memiş, bu seviyenin altına inilmesi durumunda gram altında 2.000 lira seviyesinin kırılabileceğini ve bu durumun alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Memiş, gram altının şu anda 2.000 TL seviyelerinde olduğunu belirterek, geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişin bir fırsat olabileceğini vurguladı. Ons altını takip etmekle birlikte, 2.000 TL seviyesinin altındaki rakamların alım fırsatı yaratacağını belirtti. Trendlerdeki yükselişin 2024 yılında da devam etmesini bekleyen Memiş, 2.500-2.700 ve 3.000 TL seviyelerini hedef olarak gördüğünü ifade ederek, elinde altın bulunanların acele etmeden beklemeleri gerektiğini söyledi.

Yatırımcılara önemli uyarılarda bulunan İslam Memiş, altın alım-satım kararlarını dikkatlice değerlendirmeleri ve piyasa gelişmelerini takip etmeleri konusunda uyardı. Altın piyasasının geleceği hakkında bilgi sahibi olmak ve doğru zamanı yakalamak adına yatırımcıların uzman tavsiyelerini dikkate almaları önem arz etmektedir.