İslam Memiş’ten Altın ve Dolar Yatırımcılarına Önemli Uyarı: Son İki Gün Bu Hafta Fırsatı Kaçırmayın

Altın ve Dolar Fiyatları Neden Değişiyor? Altın ve Dolar Fiyatları Yükselir mi Düşer mi?

Altın ve dolar fiyatları, küresel ve yerel gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Özellikle ABD’den gelen haber akışları, altın ve dolar fiyatlarını etkiliyor. Bu hafta, ABD’de Fed’in faiz kararı ve tarım dışı istihdam verisi, altın ve dolar fiyatlarının yönünü belirleyecek. Ayrıca, jeopolitik riskler, koronavirüs salgını, enflasyon ve büyüme beklentileri gibi faktörler de altın ve dolar fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında.





Altın ve Dolar Fiyatları Nasıl Hareket Edecek?

Altın ve dolar fiyatları hakkında görüşlerini paylaşan finans analisti İslam Memiş, şunları söyledi:

"Borsa İstanbul 100 Endeksi, 8471 puanla yüzde 1.5 artışla kapandı. Borsada yılın ilk çeyreği için 9000 puan hedefimiz devam ediyor. Bu hafta 8200-8650 puan aralığını izleyin. Yaz aylarında yeni rekorlar mümkün. Borsada yükseliş trendi sürüyor. Kar satışları gelirse 8250 puan destek olacak.

Dolar kuru yüzde 0.81 artışla 30 lira üzerinde. Bu hafta 30.40 lira direnci önemli. Dolar kuru yükseliş eğiliminde. Çarşamba akşamı Fed’in faiz kararı var. Fed’in faiz kararı, doların değerini etkileyecek. 104 dolar seviyesinde doların güçlenmesini bekliyorum. Bu hafta dünyada doların değer kazanacağını düşünüyorum. Fed’in faiz kararı çarşamba akşamı, cuma günü de ABD’de tarım dışı istihdam verisi var. Fed’in faizleri artırması veya indirmesi mümkün. Ben ocak ayında faizlerin sabit kalacağını tahmin ediyorum. 2024 ikinci yarısında faiz indirimleri olabilir.

Gram altın TL serbest piyasalarda 2040-2050 lira arasında. Fed’e kadar 2040-2070 lira aralığını takip edin. Bu hafta düğün yapacaklar, altın alacaklar, altın borcu olanlar bu haftayı kaçırmamalı. Yılın son alım fırsatları bu hafta olabilir. 2090, 2150, 2500, 2700 ve yıl son çeyreğinde 3000 lira hedeflerimiz var. Parası olanlar, altın almak için fırsat bekleyenler, bu hafta alım yapabilir. 2024 yılında altın, altın çağını yaşayacak. Hem ons hem gram altında yükseliş devam edecek.

Ons altın 2025 dolar seviyesinde. Fed’e kadar 2000 dolar desteğine kadar gerileyebilir. Sonra 2070 dolar hedefli yükseliş başlayabilir. 2000 dolar beklentim sürüyor. 2000 dolar seviyesi orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı. Onstaki düşüşler, dolar altın paritesi üzerinden altın alacaklar için muhteşem fırsat. Geçen hafta da altın ve gümüşte düşüş beklediğimi söylemiştim. Bu sürecin bitmesine iki gün kaldı. İki gün içinde düşüşler devam edecek, ama Fed sonrası yükseliş gelecek."

Altın ve Dolar Yatırımcıları Ne Yapmalı?





Altın ve dolar yatırımcıları için tavsiyelerde bulunan İslam Memiş, şunları söyledi:

“Altın ve dolar yatırımcıları, bu hafta fırsatı kaçırmamalı. Altın ve dolar fiyatlarında yaşanan düşüşler, geçici etkiye sahip. Önümüzdeki aylarda altın ve dolar fiyatlarında yeni rekorlar görebiliriz. Elinde altın veya dolar bulunduranlar, satış için acele etmesin. Yeni zirveler, yeni rekorlar yolda. Altın ve dolar almak isteyenler, bu hafta alım yapabilir. Bu hafta, altın ve dolar yatırımcıları için son fırsat olabilir.”