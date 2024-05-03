İsrail'e ambargo! Türkiye tüm ilişkilerini keserek boykot kararı aldı

İsrail'in Filistin'e dayatmaları devam ediyor. Müslüman ülkesine yapılan zulüm karşısında Türkiye'de yapılan uyarıları dikkate almayan İsrail’e karşı büyük boykot düzenlendiği som dakika olarak açıklanmış bulunuyor. Türkiye ve İsrail arasındaki gerginlikler, Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı son açıklama ile yeni bir boyut kazandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada İsrail üzerinden ithalat ve ihracat işlemlerinin durdurulduğu belirtildi. İki ülke arasındaki ticaretin tamamen kesildiği anlamına gelen bu açıklama sonrasında yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları ve insani yardım akışını engellemesi gerekçe olarak gösterilmiş bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışına izin vermeye devam etmesi durumunda söz konusu durum hakkında yeniden değerlendirmeye geçileceğini belirtti. İki ülke arasında gerilimi arttıracağ benzeyen bu açıklama ticari ilişkileri de ciddi şekilde etkileyecek.

TÜRKİYE İSRAİL TİCARET HACMİ

2023 senesi verilerinde iki ülke arasında yapılan ticaretin hacminin 6.8 Milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, Türkiye'nin İsrail'e yaptığı ihracat oranının bu tutarın yüzde 76'sını oluşturduğu biliniyor.

Geçtiğimiz dönemde alınan kararlar doğrultusunda Gazze'ye olan dayatmaların devam ettiği gerekçesiyle İsrail'e inşaat demiri, yassı çelik ve mermer gibi 54 ürün grubunun ihracatı yasaklanmıştı. Alınan karar ile birlikte ticaretin tamamen durdurulduğu belirtilmiş bulunuyor. Türkiye tarafından alınan bu kararın etkisini ne olacağı konusunda gelişmeler yakından takip edilirken, İsrail'in vereceği tepki de merak konusu olarak gündemdeki yerini koruyor.

İsrail'e yapılan yönlendirmelerin başka ülkelere iletilmesi konusunda önlemlerin alınması gerekliliğinin başladığı bu açıklama sonrasında ortaya çıkarken, ülke ekonomisi ile alakalı nasıl bir etki bırakacağı da yakından takip ediliyor. İki ülke arasındaki ticaretin durdurulması ülkeler için kayıplara sebebiyet vereceği tahminleri yapılırken, Orta Doğu'da önemli iki aktör olarak bilinen iki ülke arasında çıkabilecek bir gerginliğin temellerinin de atıldığı iddia ediliyor.