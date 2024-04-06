İstanbulkart bunu da yaptı! Ulaşım tamamen bedava oldu

Ramazan Bayramı tatil haftası başladı. Bayram için alışverişlerin sonuna gelindiği ve gerek tatil ya da ziyaret planlarının yapıldığı şu günlerde artan ulaşım masrafları vatandaşı düşündürtmeye devam ederken, verilen son dakika müjde herkesi ayağa kaldırılacağa benziyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da vatandaş için tüm imkanların seferber edildiği belirtildi. 5 Nisan akşamı başlayan 9 günlük bayram tatili boyunca İstanbullulara ücretsiz toplu taşıma vapur seferleri ile birlikte parklarda bedava eğlence gibi birçok imkan fırsatı açıklandı.





İBB ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı boyunca vatandaşa özel olarak tüm Toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirdiğini belirtti. Otobüs, vapur, Metro, tramvay gibi tüm ulaşım araçları 9 gün boyunca bütün vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Düzenlenen bu program ile birlikte İstanbul halkının ziyaretlerini daha kolay bir şekilde yapması planlanıyor. İstanbullulara bir bayram müjdesi de şehir hatları kapsamında açıklanıyor. Resmi tatil tarifesini uygulanacağı vapurlar, bu kapsamda her zamankinden daha sık sefer yapacak iken Deniz taksileri de 7/24 hizmet vermeye Bayram boyunca devam edecek

Belediye sınırları içerisinde yer alan birçok parkta Ramazan ayında Lale Bayram'ı düzenlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda çocuklar içinde özel oyun alanları ile birlikte çeşitli etkinlikler yer alacak. Toplu taşıma bedava hizmeti İstanbulkart kullanıcıları için sağlanacak.