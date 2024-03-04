Kabine bekleniyordu: Emekliye zamlı ikramiye o tarihte ödenecek

2024 yılı zamları devam ediyor. 2024 yılında maaşlara yapılan zamların, ürün ve hizmet zamları karşısında ezilmeye başladığı bilinirken, hükümet tarafından bazı adımların atılması planlanıyor. Aralık ayında asgari ücret zammı ile başlayan zam furyası, Memur ve emekliler ile devam ederken, en düşük emekli maaşı 10 bin lira alan emekli, zamlar karşısında ne yapacağını şaşırmaya başladı. Hükümet ve belediyeler tarafından söz konusu negatif durumun sonlanması adına bir çok destek sağlanmaya devam ediyor. Emekliye ve dul ve yetim maaşı alan bireye her sene dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyeleri de Ramazan ayına girmeye hazırlandığımız şu günlerde merakla araştırılıyor.

Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen mitingde emekli ikramiyelerinin yüzde 50 zam yapıldığı ve bu kapsamda 2 bin lira olan tek bayram ödemesinin 3 bin liraya çıkartıldığı belirtilmişti. Bugün düzenlenecek olan kabine toplantısında emekli ikramiyesi ile alakalı müjdelerin verilmesi beklenirken, emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarihin de belirleneceği konuşuluyor. Emekli ikramiyeleri her sene bayramdan bir hafta öncesi süreçte hesaplara aktarılırken, bu rutinin yine değişmeyeceği tahmin ediliyor. Emekli ikramiyesine yapılan zam açıklanması sonrasında gözler Emekli ikramiyesinin ne zaman ödeneceği konusuna çevrili bekliyor. Peki emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? işte detaylar...





2023 yılında emekli ikramiyesi 1100 TL'den 2000 liraya yükseltilmiş ve 2023 yılında 2 bayramda toplam 4 bin lira ikramiye Ödemesi yapılmıştı. 2024 yılına girmeden Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak emekliye 5.000 TL Tek seferlik ikramiye yapılmış ve bu kapsamda 2023 yılı toplamında emekli 9.000 TL Ek ödeme almıştı.

Ocak ayında maaşlara yapılan zam akabinde ikramiyelere de artış yapıldığı açıklanırken, toplamda 6.000 TL ödeneceği belirlendi. 8. yargı paketi TBMM genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasalaşan kanununda emekli 2024 yılı içerisinde 6.000 TL Ek ödeme alacak.





EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLER ALACAK

Emekli ikramiyesinden hangi emeklinin hak sahibi olabileceği konusu da şu sıralar tartışılmaya devam ediyor. 4A 4B ve 4C emeklisinin hak sahibi olduğu bu ödemelerden; vefat eden sigortalının yakınları ve dul ve yetim maaşı alanlar maaş hisseleri oranınca ikramiye ödemesi alabiliyor. Öte yandan iş göremezlik geliri alan, yaşlılık, malullük, Ölüm aylığı gibi geliri olan birey de emekli ikramiyesi ödemesinden faydalanabiliyor. İkramiye ödemeleri konusunda eyt'liye uyarılar yapılmaya devam ediyor. İkramiye tarihi öncesinde emekli başvurusunu yapan ve ilk emekli maaşını alan EYT'li ikramiye ödemesini almaya kazanıyor. Mart sonuna kadar başvurusunu tamamlayan eyt'li 2. ikramiyeyi almaya hak kazanırken Daha sonrasında işlem yapan EYT'li ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesini almaya hak kazanıyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK

3000 TL Ramazan bayramı ikramiyesinin ne zaman hesaplara aktarılacağı konusu merakla araştırılıyor. Paylaşılan bilgilerde 10 Nisan'a gelen Ramazan Bayramı öncesindeki 1-9 Nisan haftasında ikramiyelerin hesaplara aktarılması planlanıyor