Kadınlara devlet yardımı yağıyor! Listedeki şartlara uyan 24 ay boyunca bu ödenekten yararlanacak!

Çalışan kadınlar doğum yaptıktan sonra işten ayrılmak zorunda kalıyorlar. Ancak çoğu sosyal haklarının farkında değil. Devlet yeni anneleri destekliyor. Çalışan bir kadın doğum iznindeyken devletten engelli maaşı şeklinde maaş almaktadır. Nitekim çoğul gebelik yaşayan kadınlar iki yıl aylık ödenen destekten faydalanabilmektedir.

Paranın ödenip ödenmediğini turkiye.gov.tr ​​adresinden kontrol edebilirsiniz. E-devlet üzerinden “Kişisel Ödeme Banka Hesabı Tanımı” bölümünde IBAN numaranızı belirtmeniz durumunda hesabınıza doğrudan ödeme yapılacaktır. Aksi takdirde kimliğinizi ibraz ederek PTT'den alabilirsiniz.

ANNELER NASIL YARARLANABİLİR?





İŞGÖREMEZLİK YARDIMI (DOĞUM RAPORU ÖDEMESİ); Doğum öncesi ve sonrasında toplam 112 gün (16 hafta) izin esas alınarak hesaplanmıştır. İkiz veya üçüz doğumlarda bu sürenin üzerine hafta eklenir.

DOĞUM YARDIMI: Doğum yardımı, çalışan olsun veya olmasın annelere ödenir. İlk çocuğa 300 lira, ikinci çocuğa 400 lira, üçüncü çocuğa ise 600 lira ödenmektedir. Doğum yardımından yararlanmak için, hastaneden çocuğunuzun doğum belgesini aldıktan sonra bölge idaresine başvurmanız yeterlidir.

EMZİRME PARASI: Emzirme ödeneği alabilmek için kadının çalışması gerekir. Çalışmıyorsa ödeme çalışan eşine yapılacaktır. 2023 yılı için belirlenen miktar ise 520 lira.

ÇOKLU DOĞUM ÖDEMESİ: Maksimum 24 ay süreyle verilen “Çoklu Doğum Destek Programı” ile birlikte ikiz, üçüz gibi birden fazla çocuk sahibi olmak isteyen ailelere, 2 yıl içinde her ay ve 0-2 yaş arasındaki her çocuk için 150 lira destek veriliyor.