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Kamu Bankası ile borçlar sıfırlanacak: 70.000 TL şipşak IBAN'a yatacak

Eşten dosttan borç alma döneminin sona erdiği şu günlerde bankalar tarafından açıklanan kredi kampanyaları çok dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 14:55
Kamu Bankası ile borçlar sıfırlanacak: 70.000 TL şipşak IBAN'a yatacak

Sürekli olarak pozitif ivme gösteren enflasyon rakamları, vatandaşın alım gücünü düşürürken, bu kapsamda acil ihtiyaçlar gibi durumlarda devreye bankalar giriyor.Eşten dosttan borç alma döneminin sona erdiği şu günlerde bankalar tarafından sunulan krediler, özellikle de kampanyalar dikkat çekiyor. Acil bir ürün ya da hizmet alma ihtiyacı olan ya da borçlarını kapatmak, tek çatı altında toplamak isteyen bireye özel olarak bankalara yönelimin arttığı şu günlerde özellikle de kamu bankalarının başlattığı kampanyalar, güvenilirlikleri ile tercih sebebi olabiliyor. 

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TCMB politika faizlerini arrtırması sonrasında gerek çalışan gerekse de emekli bireye sunulan kredi faizleri de artışa geçmiş gibi duruyor. Geçtiğimi zene içerisinde yüzde 2 civarlarında uygulanan kredi fazileri son zamanlarda yüzde 5.5'lara kadar uzanırken, Halkbank tarafından her bireyi ilgilendiren kredi kampanyasında ihtyiacı olunan tutar piyasaya göre düşük faiz imkanı ile sunuluyor. 

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EMEKLİSİ, ÇALIŞANI HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

Banka tarafından yüksek limitli kredi imkanı duyulsa da en dikkat çeken tutar 70.000 TL olarak gözler önüne seriliyor. 24 ay vade imkanı sunulan 70.000 TL kredi imkanı, 4,4 faiz oranı ile ceplere anında giriyor. 

Ülkemizde artan enflasyon rakamlarının sonucunda ortaya çıkan nakit ihtiyacına çözüm olmak amacıyla Halk Bankası 70.000'ye kadar destek ödemesi sağlıyor. Yükselen faiz oranları Kredi imkânlarında kısıtlama konusunu devreye sokarken Halkbank'ta son olarak açıkladığı kampanya kapsamında vatandaşa rahat nefes aldıracağa benziyor. 

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70.000 TL'ye kadar 24 ay vade ile sunulacak olan kredi, aylık 4,45 faiz oranı ile dikkat çekerken, ödeme planlarındaki esneklikte tercih edilebilme sebepleri arasında yer alıyor. 3 ayda bir eşik taksitli, aylık eşit taksitli, artan ya da azalan taksitli gibi imkanları Seçen vatandaş Aylık 5.467 TL ödeme ile 70.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. 

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ KİMLER ALABİLECEK

Maaşını Halkbank'tan falan bireylerin de faydalanabileceği Kredi imkânında kredi temsilcileri temiz olanlar ve gelir belgesi olanlar ek tercih edilecek bireyler arasında yer alıyor. Halkbank tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyası yüksek enflasyondan etkilenen birey için cazip bir seçenek olarak karşısına çıkıyor.

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