Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Alışveriş yapmak isteyip de Kasım ayı indirimlerini bekleyen vatandaşa müjdeli indirim kampanyaları duyurulamaya başladı. Bu kapsamda Turkcell Pasaj indirimleri de dikkatleri üzerine çekerken, sunulan artı kampanyalar da avantajları beraberinde getiriyor. Turkcell Pasaj, Kasım ayının gelmesiyle birlikte alışveriş tutkunlarına özel olarak başlattığı kampanya çok rağbet göreceğe benziyor. 1-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya, bilgisayarlardan akıllı saatlere, kulaklıklardan kahve makinelerine kadar yüzlerce üründe dev indirimlere ek olarak kampanyaların açıklaması da yapılmış bulunuyor.

Elektronik ürün alışverişi konusunda Kasım ayını bekleyen vatandaşa özel olarak başlatılan indirimler tüm dikkatleri üzerine toplayacağa benziyor.

TURKCELL PASAJ KASIM KAMPANYALARI

Kasım ayı boyunca bir çok indirimin yanı sıra kampanyaları ile dikkat çeken Turkcell Pasaj, 2.500 TL üzeri alışverişlerde anında 250 TL hediye çeki kazanma imkanı sağlayacak. Ayrıca, peşin fiyatına 6 aya varan taksit imkanı da sunulurken, Turkcell Pasaj indirimleri, Kasım ayında başları döndüreceğe benziyor.

FIRSATLAR PASAJI’NDA HER 3 SAATTE BİR KAMPANYA

Fırsatlar Pasajı'nda her 3 saatte bir değişen ve özel olarak sunulan teklifler sayesinde, çeşitli kategorilerde büyük indirimler kazanılabiliyor. Saat 12:00'dan 24:00'a kadar sürecek kampanya sayesinde uygun alışverişin tadı çıkarılacağa benziyor. Türkiye’nin dört bir yanına hızlı kargo seçeneği sunan Pasaj, güvenilirliği ile alışverişin adeta odağı olurken, hem hızlı hem de güvenli bir şekilde, müşterinin isteğinin karşılanması hedefleniyor.

Kasım ayı dev indirimleri açıklanmaya devam ederken, Turkcell Pasaj’ın sunduğu ek kampanyalar da dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Apple, Samsung, Sony, Lenovo ve daha birçok dünya markasının satışının dip fiyatlara ulaştığı, kısa sürede kargo ve güvenli alışveriş imkanı ile dikkatleri çeken Turkcell Pasaj kampanyaları Kasım ayı boyunca devam edecek.







