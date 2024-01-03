Kaymakamlıktan sadece başvuru şartına deterjan yardımı! Başvurular devam ediyor

Sadece kaymakamlıklara gidilerek başvuru yapma şartına kilo kilo deterjan desteği sağlanıyor

Kaymakamlıktan sadece başvuru şartına deterjan yardımı! Başvurular devam ediyor
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Asgari ücrete yapılan zam sonrasında yeni yıla girdiğimiz şu günlerde ürün ve hizmet zamları açıklaması tek tek gelmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi haneler ya da birey için hayat koşulları daha zorlaşmaya başlamış iken devreye devletin girmesi ile pek destek ödemesi sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli olduğu kanaatine varılan hanelere ihtiyaca göre şekillenen destek ödemesi sunuluyor. Destekler devlet tarafından sadece ödeme olarak yapılmıyor. İhtiyaca göre, kuru gıda yardımı, market kartı yardımı gibi destekler de sağlanırken, aslında çok fazla kişinin bilmediği deterjan yardımı da devlet imkanları arasında yer alıyor. 2023 yılında her ay 8 kilogram olarak dağıtılan deterjan yardımı 2024 yılında da devam ediyor. Deterjan yardımından faydalanmak için bağlı bulunulan kaymakamlıklara gitmek yeterli olabiliyor.

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DETERJAN DESTEĞİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Ekonomik durumlarından mütevellit, temizlik malzemesi almaya gücü olmayan vatandaşlar, kaymakamlıktan alınması durumunda deterjan yardımından faydalanabiliyor. Özellikle afetzedelerin faydalandığı programdan, SYD Vakıflarında kimlik bilgisi bulunan ve dar gelirli onayı alan haneler de faydalanabiliyor.

KAYMAKAMLIKLARA BAŞVURU YAPILIYOR

Yaşanılan il ya da ilçede bağlı bulunulan kaymakamlık binalarındaki SYD Vakıflarına başvuru yapılarak, süreç başlatılabiliyor. Toplumun ve bireyin refahını arttırmak sağlanan destekler arasında yer alan deterjan yardımından engelliler, düşük gelirliler, işsiz vatandaşlar faydalanabilirken, başvuru sürecinin kısa sürede sonuçlanacağı da açıklanmış bulunuyor.

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