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Kimlik numarası 0,2,4 ile bitene 50.000 TL nakit! Füze gibi uçuran kampanya

Türkiye'nin önde gelen bankalarından İş Bankası, Ramazan Bayramı öncesinde müşterilerine özel bir kampanya sunuyor. T.C. kimlik numarasıyla başvuru yapabilen ve 18 yaşını doldurmuş herkese, ihtiyaçlarına yönelik 50.000 Türk Lirası bayram kredisi imkanı sağlanacak. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 31.03.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 22:49
Kimlik numarası 0,2,4 ile bitene 50.000 TL nakit! Füze gibi uçuran kampanya

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, nakit ihtiyacı olan bireyler, bayramda nasıl ihtiyaçlarını karşılayacaklarını düşünüyorlar. Türkiye'deki ekonomik kriz ve enflasyon gibi zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için, İş Bankası adeta bir umut kaynağı haline geldi. Bayramı özel bir ihtiyaç kredisi kampanyasıyla karşılayan İş Bankası, kolay ve hızlı başvuru imkanı sunarak adeta Hızır gibi yetişti.

İş Bankası, Türkiye'deki enflasyon ve ekonomik zorluklar karşısında vatandaşlara destek olmak amacıyla bayrama özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. T.C. kimlik numarası ile başvuru yapabilen ve 18 yaşını dolduran tüm müşterilere anında 50 bin Türk Lirası tutarında bayram kredisi veriyor.


İŞ BANKASI RAMAZAN BAYRAMI KREDİSİ İLE ANINDA 50.000 TL!

İŞ BANKASI RAMAZAN BAYRAMI KREDİSİ İLE ANINDA 50.000 TL!

Türkiye İş Bankası, Ramazan Bayramı'na özel bir kredi fırsatını duyurdu. Diğer birçok bankanın aksine, İş Bankası düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanını müşterilerine sunacak. Bayram öncesi nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için sunulan bu fırsatta, İş Bankası, T.C. kimlik kartıyla başvuruları kabul ediyor. Türkiye İş Bankası, kolay ve hızlı kredi desteği ile müşterilerine 50.000 Türk Lirası'na kadar kredi imkanı sunarken, 36 ay vadeli ve 3 ay ödeme erteleme fırsatı da sağlıyor. Başvurular, şubelerden kimlikle yapılabilirken, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden de 11 haneli T.C. kimlik numarasıyla gerçekleştirilebilmektedir.

İş Bankası'nın 50.000 Türk Lirası bayram kredisi için başvuru yapmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar arasında, 18 yaşından büyük olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve İş Bankası müşterisi olmak gibi genel şartlar bulunmaktadır. Ayrıca, bu krediden faydalanmak için kredi notunun 1200 puan ve üzerinde olması gerekmektedir. Eski müşteri olma şartı aranmazken, yeni müşteriler de İş Bankası'nın bu kredi kampanyasından yararlanabilirler.

Türkiye İş Bankası, bayram kredisi kampanyasında müşterilerine 36 ay vade ve 3 ay ödeme erteleme fırsatı sunuyor. Bu özel imkan sayesinde, bayramda kullanılan kredinin ödemeleri, kurban bayramını bile aşan bir sürede başlıyor. Özellikle asgari ücretle geçimini sağlayanlar ve emekliler için öncelik tanıyan İş Bankası, başvuru sürecini de son derece kolaylaştırmış durumda. Başvurular, T.C. kimlik numarasıyla yapılabilirken, banka ekstra şartlar aramadan kredi desteği sağlıyor. Son başvuru tarihi 5 Nisan olarak belirlenen kampanyada, emekli maaşı alanlar ve asgari ücretle çalışanlar rahatlıkla başvuru yapabilirler. Başvurusu onaylanan müşterilere ise İş Bankası, 5 dakika içinde nakit destek ödemesini aktarıyor.

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