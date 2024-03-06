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Kimlik numarasının son hanesine dikkat! Bakanlık beklenen ödemeleri yatırdı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilere destek açıklaması. Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 18:33
Kimlik numarasının son hanesine dikkat! Bakanlık beklenen ödemeleri yatırdı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere önemli bir destek müjdesini sosyal medya üzerinden duyurdu. Yumaklı'nın yaptığı açıklamaya göre, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 liralık mazot ve gübre destek ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Bu destek, Türkiye'nin tarım sektöründeki üreticilere yönelik devam eden destek politikalarının bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

Bakan Yumaklı, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak." Bu açıklama, çiftçilere yönelik yapılan destek ödemelerinin sürdüğünü ve bu ödemelerin tarım sektörüne canlılık kazandırdığını vurguluyor.

nakit desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan destekleme ödemeleri, çiftçilerin üretim süreçlerinde maliyetleri düşürmelerine katkı sağlarken, tarım sektörünün sürdürülebilirliğine de destek oluyor. Bu kapsamda bugün yapılacak mazot ve gübre destek ödemesi, Türkiye genelindeki birçok çiftçiye ekonomik bir rahatlama getirecek.

Üreticilere yönelik destek politikalarının devam etmesi, tarım sektörünün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlarken, çiftçilerin de daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım faaliyeti yürütmelerine olanak tanıyor. Bu destekler, tarımın ekonomik büyüme ve istikrar üzerindeki olumlu etkilerini göstermeye devam ediyor.

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