Kimse bunu bilmiyor! Çalışan istifa etse bile tazminatı alabiliyor

Çalışma hayatında uzun yıllar geçiren ve kariyerlerine yeni bir yön vermek isteyen birçok çalışanın aklında yer alan en önemli sorulardan biri kıdem tazminatını alıp alamayacağı olurken, belli başlı şartların taşınması durumunda bu haktan, işi kendi bırakması yani istifa etmesi durumunda da faydalanılacağı açıklandı. B udurumu çoğu çalışan bilmediği için, Kıdem Tazminatı hakkını aramıyor.

İstifa eden bir çalışanın tazminat alabilmesi için bilmesi gereken bazı yolların olduğu açıklamasını uzmanlar, yasal olarak hak talep edilebileceğini vurguluyor.

2025 KIDEM TAZMİNATI ARTACAK

Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatının tabanı şekillenecek iken memur maaş zam oranı ile de kıdem tazminatının tavanı belirlenecek. Şu an için en düşük tazminat 19 bin 850 lira, en yüksek ise 35 bin 058 lira olarak belirlenmişken, Ocak 2025 itibarıyla bu tavanın 40 bin liraya yükselebileceği öngörülüyor.

İşte istifa edilmesi durumunda da kıdem tazminatının alınabilmesi için gerekli şartlar:

EVLİLİKTEN AYRILMA DURUMUNDA KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİYOR

Kadın sigortalılar, evlilik nedeniyle işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alma hakkına sahip. Ancak, evlilik cüzdanıyla işverenine başvuru yapmaları için bir yıl içinde bu işlemi gerçekleştirme zorunluluğu bulunuyor. Bunun aksine hamilelik ve doğum nedenleriyle yapılan ayrılıklar tazminat hakkı doğurmuyor.

EMEKLİLİK İLE KIDEM TAZMİNATI

Emekli olma hakkını kazanan sigortalılar, yaş dışında emeklilik hakkı elde ettiklerinde kıdem tazminatı talebinde bulunabiliyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanlar, belirli şartları yerine getirdiklerinde SGK'dan alacakları belge ile istifa ederek tazminat alabilecekleri belirtilmiş bulunuyor.

ASKERLİK İLE KIDEM TAZMİNATI

Askerlik hizmeti sebebi ile işten ayrılan çalışan, kıdem tazminatı almaya hak sahibi olabiliyor. Bu hak, bedelli askerlik için de geçerli olacağı bilinirken, askerlik görevine gidecek kişilere ihbar tazminatı ödenmediğinin de altı çiziliyor.

TEHLİKELİ ÇALIŞMA KOŞULLARINDA KIDEM TAZMİNATI

Tehlikeli koşullar altında çalışmak zorunda kalan işçilerin, sağlığına zarar vermesi veya bulaşıcı bir hastalığa yakalanması durumunda iş akdini feshetme hakkı mevcut iken bu durumda tazminat hakkı da doğuyor.

HAKLI SEBEPTEN İSTİFA İLE KIDEM TAZMİNATI ALINIR MI?

Çalışanına kötü muamelede bulunan işverenler, çalışanlarının istifa etmesi durumunda tazminat ödemek zorundadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen haklı fesih sebepleri, çalışanların korunması adına önem arz ediyor. İşverenin sözleşme şartlarını ihlal etmesi, cinsel taciz ya da maaş eksik ödemesi gibi durumlarda da kıdem tazminatına hak sahibi olunabiliyor.