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Kimse bunu bilmiyor! SGK başvurana tek seferlik 3.338 TL destek sağlıyor

İhtiyaç sahibi bireyi yakından ilgilendiren destekler için başvuru şartları Aile Bakanlığı tarafından belirlenirken başvurular da yine bakanlık üzerinden tamamlanıyor. Onay verilen başvuru sahibi, hak sahibi olduğu ödemeyi ay ay ya da tek seferlik olarak kamu bankası hesabından ya da PTT üzerinden çekiyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 13:39
Kimse bunu bilmiyor! SGK başvurana tek seferlik 3.338 TL destek sağlıyor

Devlet tarafından dar gelirli ihtiyaç sahiplerine yönelik bir çok destek sağlanıyor. Bu destekler maaş olarak ödenebildiği gibi tek seferlik olarak da sağlanabiliyor. İhtiyaç sahibi bireyi yakından ilgilendiren destekler için başvuru şartları Aile Bakanlığı tarafından belirlenirken başvurular da yine bakanlık üzerinden tamamlanıyor. Onay verilen başvuru sahibi, hak sahibi olduğu ödemeyi ay ay ya da tek seferlik olarak kamu bankası hesabından ya da PTT üzerinden çekiyor.

Aile Bakanlığının yanı sıra SGK tarafından da sigortalı bireylere sağlanan bir çok destek bulunuyor. SGK tarafından gerek çalışan gerekse de emekliye yönelik bir çok destek sağlanıyor. Çok bilinmese de son zamanlarda dikkat çeken bir destek cenaze desteği olarak bilinirken hayatını kaybeden bireyin yakınına tek seferlik ödeme SGK tarafından yapılıyor. Cenaze ödeneği olarak bilinen bu destek ödemesi Ocak ayı itibari ile 3.385 TL olarak ödeniyor.

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CENAZE ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın duyurduğu üzere, hanesinden sigortalı bir kişinin vefat etmesi durumunda, haneye tek seferlik 3 bin 385 TL'lik "Cenaze Ödeneği" yardımı yapılacak. Bu yardım, ailenin kaybının maddi yükünü hafifletmesi amacıyla sağlanıyor. Kapsamlı bir sosyal güvenlik mevzuatı içerisinde yer alan cenaze ödeneğinden faydalanabilmek adına bazı şartlar bulunmaktadır.

Sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, sürekli iş göremezlik, malullük veya yaşlılık aylığı alırken ya da en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmişken vefat etmesi halinde birince derece yakınlarına ya da cenaze işlemleri ile uğraşacak bireye yapılmaktadır. Oldukça titizlikle ele alınan bu süreçte ilk hak sahibi olacak kişiler sırasıyla şu şekildedir. Önce eşin hak sahibi olacağı bu ödeme yoksa çocuklara, anne babaya son olarak da kardeşlere devredilmektedir. Bu kişiler dışında cenazenin kaldırılması halinde ise 3385 TL ödeme o kişilere de sağlanmaktadır.

Cenaze ödeneği her sene Tüketici Fiyatları Endeksi'ndeki değişime göre artmaktadır. Bu yıl için belirlenen 3 bin 385 TL'lik tutar, enflasyona karşı koruma sağlayarak, ailelerin ihtiyaçlarını karşılaması için yeterli bir destek sunmaktadır.

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