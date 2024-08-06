Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Kiracılara özel olarak Akbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında 1.000 TL iade fırsatı sunulacak.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:42
Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Bankalar ay ay kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Her bir sektöre ya da kişiye özel olarak kampanyalar, müşteri çekmek odaklı olarak sağlanabildiği gibi, hizmet satılması amacı da güdülüyor. Ağustos ayında da bir çok kampanya açıklanmaya devam ediyor. Ağustos ayı kampanyaları arasında en çok dikkat çeken kampanyalar yine Akbank’tan gelirken, söz konusu kampanya kiracıları ilgilendiriyor. Kiracılara özel olarak Akbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında 1.000 TL iade fırsatı sunulacak.

Ağustos ayı boyunca 10.000 TL ve üzeri kira ödemelerini otomatik ödeme talimatı ile gerçekleştiren müşterilere özel olarak başlatılan kampanya kapsamında, toplamda 1.000 TL’ye varan MaxiPuan kazanma fırsatı sunuluyor. Peki Akbank Kiracılara destek kampanyası ile alakalı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

tl

1 Ağustos 2024’te başlayan söz konusu kampanyanın sadece Ağustos ayı için geçerl olacağı konusunda uyarı banka tarafından yapılırken, kampanya için son başvurular 31 Ağustos 2024’e kadar devam edeceği belirtilmiş bulunuyor.

Belirlenen tarihler içinde en az yıl sonuna kadar otomatik ödeme talimatı veren müşterileri ilgilendiren kampanya da “Konut Kirası”, “İşyeri Kirası” ya da “Diğer Kira” işlem tiplerinden en birinde işlem sağlanması gerekliliği mevcut.

tl

AY AY DESTEK

Akbank tarafından açıklanan kampanya detaylarında aylık 200 TL destek sağlanacağı ve belirlenen şartların taşınması durumunda en fazla bu tutarın ödeneceği belirtilirken, geri iadenin Maxipuan olarak sağlanacağı da belirtilmiş bulunuyor. Ay ay ödenen bu tutar yıl sonuna kadar 1000 TL’ye ulaşacak iken toplamda 1000 TL geri iadenin her alışverişte kullanılabileceği de belirtilmiş bulunuyor. Kira ödemelerinin otomatik olarak gerçekleşmesi sayesinde müşteriler, her ay düzenli bir şekilde MaxiPuan kazanma olanağına sahip olacak. Kampanyadan sağlanan MaxiPuan'lar, bireysel nitelikli kredi veya bankamatik kartlarına yüklenecek

Kira ödemesi en az 10,000 TL olan müşterinin faydalanacağı kampanyada her ay kira ödemelerini zamanında gerçekleştirmeleri ve belirlenen işlem tipine uygun talimat vermeleri gerekliliği mevcut. Hak sahibi olunacak olan geri iadeler, her kira ödemesini izleyen ayın 5. iş gününe kadar hesaplara aktarılacak.

İLGİLİ HABERLER

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.
3
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
4
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
5
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
6
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
7
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak