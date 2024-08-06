Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Bankalar ay ay kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Her bir sektöre ya da kişiye özel olarak kampanyalar, müşteri çekmek odaklı olarak sağlanabildiği gibi, hizmet satılması amacı da güdülüyor. Ağustos ayında da bir çok kampanya açıklanmaya devam ediyor. Ağustos ayı kampanyaları arasında en çok dikkat çeken kampanyalar yine Akbank’tan gelirken, söz konusu kampanya kiracıları ilgilendiriyor. Kiracılara özel olarak Akbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında 1.000 TL iade fırsatı sunulacak.

Ağustos ayı boyunca 10.000 TL ve üzeri kira ödemelerini otomatik ödeme talimatı ile gerçekleştiren müşterilere özel olarak başlatılan kampanya kapsamında, toplamda 1.000 TL’ye varan MaxiPuan kazanma fırsatı sunuluyor. Peki Akbank Kiracılara destek kampanyası ile alakalı başvuru şartları neler? İşte detaylar...





1 Ağustos 2024’te başlayan söz konusu kampanyanın sadece Ağustos ayı için geçerl olacağı konusunda uyarı banka tarafından yapılırken, kampanya için son başvurular 31 Ağustos 2024’e kadar devam edeceği belirtilmiş bulunuyor.

Belirlenen tarihler içinde en az yıl sonuna kadar otomatik ödeme talimatı veren müşterileri ilgilendiren kampanya da “Konut Kirası”, “İşyeri Kirası” ya da “Diğer Kira” işlem tiplerinden en birinde işlem sağlanması gerekliliği mevcut.





AY AY DESTEK

Akbank tarafından açıklanan kampanya detaylarında aylık 200 TL destek sağlanacağı ve belirlenen şartların taşınması durumunda en fazla bu tutarın ödeneceği belirtilirken, geri iadenin Maxipuan olarak sağlanacağı da belirtilmiş bulunuyor. Ay ay ödenen bu tutar yıl sonuna kadar 1000 TL’ye ulaşacak iken toplamda 1000 TL geri iadenin her alışverişte kullanılabileceği de belirtilmiş bulunuyor. Kira ödemelerinin otomatik olarak gerçekleşmesi sayesinde müşteriler, her ay düzenli bir şekilde MaxiPuan kazanma olanağına sahip olacak. Kampanyadan sağlanan MaxiPuan'lar, bireysel nitelikli kredi veya bankamatik kartlarına yüklenecek

Kira ödemesi en az 10,000 TL olan müşterinin faydalanacağı kampanyada her ay kira ödemelerini zamanında gerçekleştirmeleri ve belirlenen işlem tipine uygun talimat vermeleri gerekliliği mevcut. Hak sahibi olunacak olan geri iadeler, her kira ödemesini izleyen ayın 5. iş gününe kadar hesaplara aktarılacak.