Kiracılar ve ev sahipleri hemen bunu yapsın! GİB az önce duyurdu: Formu doldurmayan yandı

Uzun yıllardır süre gelen kiracı ve ev sahipleri arasındaki sorunlara yeni bir çözüm önerisi getirildi. Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren kira bildirim formu için başvurular başladı. Detaylar haberimizde…







GİB'DEN TÜM KİRACILARA SON DAKİKA AÇIKLAMASI: KİRA BİLDİRİM FORMU BAŞVURU EKRANI AÇILDI

Kiracılarla ilgili vergi dairelerinden son dakika açıklaması geldi ve kiracıdan kira bildirim formu doldurması istendi.

GELİR İDARESİ'NDEN TÜM KİRACILAR İÇİN AÇIKLAMA: BU FORMU DOLDURUN.

Gelir İdaresi Başkanlığından son dakika açıklaması yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde kira gelirlerinin vergilendirilmesi, kayıpların ve kanun ihlallerinin önlenmesine ilişkin açıklamasının ardından vergi idaresi önlem alarak yeni düzenlemelere gitti.

Bakanlık yeni bir uygulama başlatacağını duyurdu. Mart ayında kira gelirlerinin doğru beyan edilmesi için mülk sahiplerinin incelemeye alınacağı açıklanırken, artık açıklama yapmak kiracılara kaldı.

Bakanımızın açıkladığı uygulama bugün başladı. Bakanlık, kira gelirlerini beyan etmemiş olabilecek ev sahiplerini belirlemek için kiracılara toplantı mektupları gönderdi ve onları toplantılara davet etti.

Çağrılar 81 ilde gerçekleştirilecek. Öncelik büyükşehirlere verilmek üzere, çağrılar öncelikle büyükşehirlerde başlayacak. Daha sonra diğer illere aktarılacak. Kiracıya gönderilen yazıda kiracıdan sözleşme, kira ödeme makbuzu ve IBAN bilgisi isteniyor. Bunlarla gideceğiz. Bu bilgilere göre ev sahibinin kira bedelini tam olarak beyan edip etmediği tespit edilecektir.

4.5 MİLYON KONUTA İNCELEME

Vergi aralığı içinde kira geliri beyan etmediği tespit edilen 4,5 milyon konutun kapsanması amaçlanıyor. Mart ayında ödenmesi gereken kira vergisi beyannamelerinin sayısı artacak ve vergi tahsilatının artırılması da planlanıyor.

KİRACILAR NE YAPACAK?

Kiracılara bakım yazıları gönderilmeye başlandı. Teslim edilemeyen kiracılara önümüzdeki günlerde gönderilecektir. Kiracıya toplantı mektubu göndermiş olanların yukarıda belirtilen tarihte yazıda belirtilen adrese gitmeleri gerekmektedir.

Kiracılar 1 Mart'tan itibaren formu online olarak doldurabilecekler. Peki kiracılar kira bildirim formuna nasıl ulaşacak?

Öncelikle “https://dijital.gib.gov.tr/” adresinden Dijital Vergi Dairesine gitmeniz gerekmektedir. Bu adrese geldiğinizde sağ üst menüden giriş yap butonuna tıklayın ve e-devlet şifreniz ile giriş yapın. Daha sonra şu adımları izleyin. Soldaki menüden Kira Bildirim Forumu’na tıklayın.





Daha sonra form ekranı karşınıza çıkacaktır. Burada yukarıdaki Yeni Kayıt Oluştur başlıklı bölümden giriş yapmanız gerekmektedir.





Daha sonra sizden istenecek olan aşağıdaki bilgileri gireceksiniz.



"Kiracıya ilişkin bilgiler"

"Mülk sahibine ilişkin bilgiler"

"Taşınmaza ilişkin bilgiler"

"Kira ücretinin yatırıldığı hesap bilgileri"

"Bildirime ilişkin açıklamalar"