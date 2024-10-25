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Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

TCMB yetkilileri tarafından yapılan açıklamada kira enflasyonunda yavaşlama belirtileri olduğu ifade edildi

Yayın Tarihi: 25.10.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:49
Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Kasım'da gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının akabinde yapılan açıklamalarda kiracılara müjdeler geldi. TCMB yetkilileri tarafından yapılan açıklamada kira enflasyonunda yavaşlama belirtileri olduğu ifade edilirken, bu durumun önümüzdeki sene içerisinde kira fiyatlarına düşüş olarak yansıyabileceği belirtildi.  

KİRA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? 

Öte yandan değerlendirmede Ekim ayında sözleşme yenileme oranının düşmesiyle birlikte aylık kira enflasyonunun da düşeceği ve Kasım ayı itibari ile arz fazlalılığı sebebiyle fiyatlarda düşüş olabileceğine dikkat çekildi. PÖS mikro verileri üzerinden yapılan değerlendirmelerde, yeni ve yenilenen sözleşmelerdeki kira artış oranlarının, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) mevcut yıllık kira enflasyonunun altında olduğu ortaya çıkarken, bu kapsamda kiralara yapılan artış oranlarının azaldığı ve gelecekteki aylık kira enflasyonu üzerinde yavaşlama etkisi yaratabileceği kanısına varıldı.  

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

GIDA ENFLASYONU DİKKAT ÇEKTİ 

Öte yandan, TCMB, gıda enflasyonunda artış eğiliminin devam edeceği uyarısında bulunurken, özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarındaki bu yükselişin, gıda enflasyonunu yukarı yönlü harekete geçirebileceği öngörüldü.  

TCMB yetkilileri, hizmet sektöründeki fiyatlama davranışlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin 2025 yılında da devam edeceğini ifade ederken, dezenflasyon sürecinde önemli risk unsurları olarak bu artışların değerlendirildiğinin altı çizildi.  

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

TCMB, kira enflasyonunda görülen yavaşlamanın olumlu bir gelişme olduğunu ancak gıda enflasyonu ve hizmet sektöründeki fiyatlama davranışlarında artışın devam edeceği sonucuna varıldı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada enflasyonun kontrol altına alınması adına tüm çalışmaların hozla devam edeceği belirtildi.  

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