Kiracılara yüzyılın şoku! Temmuz ayında senede 2 kere zam imzası atılıyor

Enflasyonun hat safhada artışına mütevelli geçtiğimiz senelerde hükümet tarafından alınan kararlar doğrultusunda kiralara yüzde 25 zam sınırı getirilmişti.Ancak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamada yüzde 25 zam sınırının Temmuz ayında biteceği belirtilmiş bulunıyor. Buna göre enflasyona göre artacak olan kira zamları konusunda yeni gelişmelerin yaşandığı ve yeni kuralların alındığı iddiaları kiracıyı zora sokacağa benziyor. Peki kiralara senede 2 kere zam mı gelecek? İşte detaylar...

Temmuz ayında devreye alınacak olan uygulama ile birlikte ev sahiplerine, enflasyona göre zam oranı belirleyebileceği yeni sistem geliyor. Ay ay açıklaması yapılan enflasyonlara istinaden kimi ev sahipleri bu oranlarını yetersiz olduğunu ön görerek fahiş oranda zam uygulaması devreye alabiliyor. Ancak kira sözleşmelerinde yıllık enflasyon oranınca zam yapılacağı maddesi yer alırken, ev sahipleri tarafından devreye giren bu uygulamanın yasal olmadığı da belirtiliyor.





Yeni onaylanan yasaya göre kira fiyatlarının serbest piyasaya döneceği tahmin edilirken, bu tahminlerin aslında kira sözleşmesine göre yasal olmadığı uzmanlar tarafından belirtilmiş bulunuyor.

KİRALARA SENEDE 2 KERE ZAM

Ev sahipleri artan enflasyon karşısında kimi zaman senede 2 kere zam uygulamasını devreye sokarken, 6 aylık enflasyona göre zam yapabiliyor. Kiracılara bu durum ek maliyet olarak yansırken kiracının cebini boşaltacak zam ooranları bu kapsamda ortaya çıkıyor. Kira kontratlaerına bu kapsamda dikkat edilmesi zorunluluğu mevcut iken kontratta yer almayan bu maadenin devreye alınmasının da yasal olmadığı belirtilmiş bulunuyor.

Kira fiyatlanmasında devreye alınan bu uygulamarın kiracılar için ekstra yük olduğu belirtilirken, kiracının bu kapsamda hukuki hakkını arayabileceği de belirtiliyor. Özellikle de Temmuz ayından sonra alınacak kararlar doğrultusunda kiralara fahiş zam yapılabileceği yönünde kiracılara dikkat edilmesi gerekliliği mevcut iken, imzalanacak olan sözleşmelerdeki maddelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.