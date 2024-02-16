Kirada oturanlara devlet desteği! Fiyatları düşürecek formüllerde ev müjdesi verildi

Gerek konut fiyatları gerekse de kira fiyatları vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Hükümet bunun önünü kesmek için türlü türlü adımlar atmaya devam ediyor. Kira fiyatlarının artışının önüne geçmek için ev sahiplerine belli bir oran zammı sunulurken, Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamasında yeni tedbirlerin söz konusu olduğu belirtilmiş bulunuyor. Geçtiğimiz sene hükümet tarafından alınan önlemler doğrultusunda kira fiyatları sene sonuna doğru bir nebze de olsun düşüş gösterirken, yıllık baza vurulduğunda artışın önüne geçilemediği ortaya çıkmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz gün kira fiyatları ile alakalı düşüş sinyalini vermişti. Hayat geçirilecek olan projeler sayesinde arzın artması ile fiyatların ucuzlayacağını belirtmişti.

Konu ile alakalı açıklama yapan Bakan Şimşek 3 projede yoğunlaştıklarını belirtirken, konut arzına yönelik artırımlar olacağını ve kolay ev kredisi ile deprem sonrası hasarların sarılacağını vurguladı.





Bakan Mehmet Şimşek tarafından açıklaması yapılan 3 formülün orta vadede uygulamaya konulacağı belirtildi. Ilk formülün konut arzunun arttırılması yönünde çalışmalar olduğunu belirten Bakan Şimşek enflasyon ve kira artışlarının gerilemesi adına konut arzlarında artış olacağını belirtti. Hazine arazilerinin TOKİ ve TOKİ gibi idarelere verileceği ve yeni konut projeleri ile bu desteğin sağlanacağı belirtildi.





Kahramanmaraş depremi sonrasında konut stoğunda yaşanan azalma fiyatların artışına Mahal vermişti. Bunun telafisini sağlayacaklarını açıklayan Bakan Şimşek deprem sonrasında yıkılan ve hasar gören konutların yerlerine yeni projeler uygulanacağını belirtirken. bu sayede konut ihtiyacının ortadan kalkacağı ve deprem güvenliğinin sağlanacağı vurgulandı.

Öte yandan orta gelirli ve dar gelirli vatandaşın konut erişiminin kolaylaştırılması adına da Kredi imkanı sunulacağı açıklandı. Bu kapsamda 1.500.000 TL'ye kadar destek verileceği ve bu desteğin 750.000 lirasının Hibe 750 bin lirasının faizsiz 10 yıl vade ve 24 ay geri ödemesiz olarak sunulacağı da belirtildi.