Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

İstanbul'un merkezi ilçelerinden Beyoğlu'nda bulunan Hacıahmet Mahallesi'nde yer alan arsa için İBB tarafından 27 Mart 2024'te saat 10:40'ta satış ihalesi düzenlenecek. İmar durumu konut alanı olan ve 50,65 metrekare büyüklüğündeki arsanın geçici teminat bedeli 136 bin 755 TL olarak belirlenirken, şartname bedeli ise 3 bin TL olarak açıklandı. Bu arsanın satış fiyatı ise 4 milyon 558 bin 500 Türk Lirası olarak belirlendi.





Ankara Mamak ilçesinde bulunan 4 adet arsa için ise Mabel Mamak Turizm İnşaat Çiçekçilik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aynı tarih olan 27 Mart'ta saat 14:00'te ihale düzenlenecek. Bu arsaların büyüklükleri 305,56 metrekare ile 3 bin 145 metrekare arasında değişmekte olup, geçici teminat bedelleri ise 5 bin 93 TL ile 52 bin 428 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu arsaların fiyatları ise 169 bin 769 TL'den başlayıp, 1 milyon 747 bin 606 TL'ye kadar yükselmektedir.

İBB ve Mabel Mamak Turizm İnşaat A.Ş. tarafından satışa sunulan bu arsalar, İstanbul ve Ankara'da yatırım yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunmaktadır.