Kıyıda köşede 4 bin TL'si olan arsa tapusunu kapar! Milli Emlak'tan ucuz arsa satışı

Arsa fiyatlarının giderek artış göstermesi sebebiyle insanlar arsa almakta zorlanmaktadır. Uygun fiyatlı arsa alımı yapmak için siz de Milli Emlak Genel Müdürlüğünü ziyaret edebilirsiniz. Arazi alımının giderek zorlaştığı bugünlerde uygun fiyatlı arazi satışı yapan yerler merak edilmektedir. Her gayrimenkul satışını yapan Milli Emlak Genel Müdürlüğü bu kez de uygun fiyatlı arazi satışı yapacağını duyurdu.





Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada 4 bin TL'den arazi satışı yapılacağı duyuruldu. Çorum ve Kırıkkale'de satışa sunulan arazi için satış ihalesi düzenlenmekte. Bu kapsamda Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Çorum ve Kırıkkale de bulunan iki arazi satışa sunuldu. Satışa sunulan bu araziler uygun fiyatla sunulmaktadır. Sunulan bu fırsatlar sayesinde siz de uygun fiyatla arazi alabileceksiniz.

Çorum ve Kırıkkale de bulunan araziler satışa sunuluyor. Çorum'da bulunan arazinin satış fiyatı 4 bin TL'den, Kırıkkale'de bulunan arazinin satış fiyatı da 7350 TL'den satışa sunulmaktadır. Bu araziler KDV hariç fiyatla satılacak olup ihaleleri 24 Nisan ile 25 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. İhalelere siz de katılarak uygun fiyatla arazi alabileceksiniz. Normal şekilde satışa sunulan arazilerin fiyatı yüksek olduğu için siz de uygun fiyatlı arazi için ihaleleri takip etmelisiniz. İhalelere katıldığınız zaman siz de arazi sahibi olabileceksiniz.