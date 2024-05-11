Kıyıda köşede TL'si olan kuyumcuya koşacak! Altın son kez bu fiyata düştü!

Altın piyasasında, yatırımcıların dikkatle izlediği kritik bir dönemece girildi. Beklenen önemli gün artık burada ve nakit sahibi olanlar, kuyumcu dükkanlarında sıra oluşturmaya başlayacak. Altın fiyatları konusunda kilit bilgiler veren Finans Analisti İslam Memiş, piyasadaki manipülasyon ihtimallerine dikkat çekti ve ABD ekonomik verilerinin açıklanmasının ardından önemli uyarılarda bulundu. Yeni haftanın, piyasada farklı bir dinamikle başlayacağını belirterek yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.

Altın piyasasında belirleyici bir evre başlamış bulunuyor. Ons altın, haftalık işlemleri 2300 dolarlık bir zirvede tamamladı ve şu anda 2280 dolarlık güçlü bir destek noktası oluşturmuş durumda. Finans Analisti İslam Memiş, mevcut durumun aşağı yönlü hareketlere gebe olabileceğini ve daha önce 2195 dolar seviyesi için yapılan uyarının gecikmeli de olsa gerçekleştiğini belirtti.





Memiş'in analizlerine göre, ons altın fiyatlarında düşüş 2200 dolar seviyelerine kadar sürebilir. Bu durum, gram altın üzerinde olumsuz bir etki yaratarak, fiyatların bir süre 2400 Türk Lirası altında seyretmesine neden olabilir.

Piyasaya giriş için hazır olun ve sermayenizi değerlendirin çağrısında bulunan Memiş, vatandaşlara şu sözlerle seslendi: "İki ay boyunca dalgalanan ve baskılanan bir atmosfer sizi bekliyor. Ancak endişe etmeyin, Temmuz ayı yaklaşıyor ve işler değişecek. Trend yukarı doğru ilerleyecek ve agresif yükselişler göreceğiz." dedi

Güncel Altın Fiyatları

7 Nisan itibarıyla güncellenen altın fiyatları şu şekildedir: