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Kıyıda köşede TL'si olan kuyumcuya koşacak! Altın son kez bu fiyata düştü!

Küresel siyasi tansiyonların düşüşü, altın piyasasında bir heyecan dalgası yarattı ve değerli metalin fiyatını kızıllığa boyadı. Uzmanlar, bu gelişmeler karşısında yatırımcıları temkinli olmaya çağırıyor. Nakit rezervi bulunanlar, bugünden itibaren kuyumcu dükkanlarının yolunu tutmaya hazırlanıyor. Altın piyasasında yeni bir çağın kapıları aralanıyor.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 23:01
Kıyıda köşede TL'si olan kuyumcuya koşacak! Altın son kez bu fiyata düştü!

Altın piyasasında, yatırımcıların dikkatle izlediği kritik bir dönemece girildi. Beklenen önemli gün artık burada ve nakit sahibi olanlar, kuyumcu dükkanlarında sıra oluşturmaya başlayacak. Altın fiyatları konusunda kilit bilgiler veren Finans Analisti İslam Memiş, piyasadaki manipülasyon ihtimallerine dikkat çekti ve ABD ekonomik verilerinin açıklanmasının ardından önemli uyarılarda bulundu. Yeni haftanın, piyasada farklı bir dinamikle başlayacağını belirterek yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.

Altın piyasasında belirleyici bir evre başlamış bulunuyor. Ons altın, haftalık işlemleri 2300 dolarlık bir zirvede tamamladı ve şu anda 2280 dolarlık güçlü bir destek noktası oluşturmuş durumda. Finans Analisti İslam Memiş, mevcut durumun aşağı yönlü hareketlere gebe olabileceğini ve daha önce 2195 dolar seviyesi için yapılan uyarının gecikmeli de olsa gerçekleştiğini belirtti.

altın piyasası

Memiş'in analizlerine göre, ons altın fiyatlarında düşüş 2200 dolar seviyelerine kadar sürebilir. Bu durum, gram altın üzerinde olumsuz bir etki yaratarak, fiyatların bir süre 2400 Türk Lirası altında seyretmesine neden olabilir.

Piyasaya giriş için hazır olun ve sermayenizi değerlendirin çağrısında bulunan Memiş, vatandaşlara şu sözlerle seslendi: "İki ay boyunca dalgalanan ve baskılanan bir atmosfer sizi bekliyor. Ancak endişe etmeyin, Temmuz ayı yaklaşıyor ve işler değişecek. Trend yukarı doğru ilerleyecek ve agresif yükselişler göreceğiz." dedi

Güncel Altın Fiyatları

7 Nisan itibarıyla güncellenen altın fiyatları şu şekildedir:

  •   Gram altın için alım fiyatı 2.406,64 TL, satım fiyatı ise 2.407,02 TL olarak belirlenmiştir.
  •   Çeyrek altın alış değeri 3.930,00 TL iken, satış değeri 3.997,00 TL'dir.
  •   Yarım altın alış-satış fiyatları sırasıyla 7.885,00 TL ve 7.995,00 TL olarak kaydedilmiştir.
  •   Tam altın alımında 15.580,13 TL ödenirken, satışında 15.887,71 TL talep edilmektedir.
  •   Cumhuriyet altınının alış-satış fiyatları ise 15.697,00 TL ve 15.916,00 TL olarak güncellenmiştir

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