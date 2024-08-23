KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

KOSGEB’in KOBİ Destek Programı

KOBİ'lerin sektördeki güçlü yanlarını belirlemek ve gelişim süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan KOSGEB destek paketi, üretim sektöründeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Programın Amaçları

Bu programın temel hedefleri arasında, KOBİ’lerin mevcut durumlarını tespit etmek, sorun ve ihtiyaçlarını belirlemek ile uygun stratejilerin geliştirilmesi bulunmaktadır.

Destek Kapsamındaki Hizmetler

Destek programı üç farklı alanda hizmet sunmaktadır:

Dijital Dönüşüm Değerlendirme Analizi ve Yol Haritası Hizmeti Desteği

Sürdürülebilirlik Raporlaması Hizmeti Desteği

Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi (YODA) Hizmeti Desteği

Dijital Dönüşüm Desteği

TÜSSİDE onaylı dijital dönüşüm danışmanlarından alınacak olan danışmanlık hizmetlerine destek sağlanmaktadır. İşletmeler, bu destekten en fazla iki kez yararlanabilirler. Her danışmanlık hizmeti için sağlanan destek limiti 20.000 TL olup, toplamda 40.000 TL’ye kadar ulaşabilir.

Sürdürülebilirlik Raporlaması Desteği

Bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan sürdürülebilirlik raporlamaları için de destek verilmektedir. Her işletme bu destekten ikinci kez yararlanabilir. Her raporlama hizmetinin üst limiti 100.000 TL, toplamda ise 200.000 TL’dir.

Yalın Olgunluk Değerlendirme Desteği

Yalın dönüşüm danışmanlarından alınacak YODA hizmetleri için de destek sunulmaktadır. Bu destekten de işletmeler en fazla iki kez faydalanabilirler. Her YODA hizmetinin destek üst limiti 20.000 TL, toplamda 40.000 TL’dir.

Geri Ödeme ve Başvuru SüreciKOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Bu destek programı, geri ödemesiz olarak %80 oranında destek sağlamaktadır. Programın toplam destek limiti 280.000 TL olup süresi 36 ay olarak belirlenmiştir. Destek programına sürekli olarak başvuru yapmak mümkündür.