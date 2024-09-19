Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

Son dönemlerde artan politika faizinden en çok etkilenen yüksek meblağlarda kullanılan ve geri ödemesi de yüksek olan konut kredileri olarak biliniyor. TCMB tarafından alınan kararlar doğrultusunda kredi faizleri geçtiğimiz seneye nazaran 2 3 katı artış göstermekte iken bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar bu kapsamda konut sahibi olma hayallerini gerçekleştirebiliyor. Öte yandan artan kira fiyatları da vatandaşı konut almaya iterken Ziraat Bankası vatandaşın ev alma hayalini gerçekleştirecek bir ilke imza attı. Artan konut kredisi faizlerine inat banka tarafından yeni konut kredisi kampanyası başlatıldı. Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranlarında önemli bir indirime giderek, ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsatı sundu.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası, "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında sunduğu yeni kampanya ile faiz oranlarını düşürerek konut kredisi alan vatandaşları sevindireceğe benziyor. Banka, 120 aya kadar olan kredilerde faiz oranını yüzde 2.79 olarak belirledi. Bu sayede, 1 milyon TL kredi çeken bir kişi, aylık taksit ödemesini daha cüzi tutarlarda ödüyor.

KİRA FİYATLARINDA YÜZDE 65 ARTIŞ

Temmuz ayında sona eren yüzde 25 kira artış oranı programı akabinde kira fiyatlarındaki artış katsayısı kat be kat artmaya başladı. Özellikle genç nüfus, artan kira fiyatları nedeniyle ev sahibi olmayı daha fazla tercih ederken, kamu bankası devi Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya oldukça ilgi göreceğe benziyor.

ZİRAAT BANKASI'NDAN SABİT FAİZLİ KREDİ

Ziraat Bankası'nın sunduğu konut kredisi kampanyasında özellikle de sabit ödeme ve sabit faiz imkanı dikkatleri üzerine topluyor. Ziraat Bankası tarafından başlatılan konut kredisi kampanyasında 120 aya kadar vadede sabit ödeme imkanı sunuluyor. Bu sayede enflasyon artsa bile seneler içinde ilk başta yapılan kredi anlaşması geçerli oluyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞTÜ

Ziraat Bankası, "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında sunduğu yeni kampanya ile faiz oranlarını düşürerek konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşı sevindirdi. Banka, 120 aya kadar olan kredilerde faiz oranını yüzde 2.79 olarak belirlerken, geri ödemesi de piyasa fiyatlarının kat be kat altına düştü. Ziraat Bankası’nın konut kredisi kampanyası, 1-24 ay vade için yüzde 3.09, 25-36 ay vade için yüzde 2.99, 37-60 ay vade için yüzde 2.89 ve 61-120 ay vadeler için yüzde 2.79 oranlarını açıklamış bulunuyor.



