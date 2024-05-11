Konut alımlarında fırtına öncesi sessizlik başladı: 3 banka faiz indirimi ile hayalleri gerçekleştiriyor

Ev sahibi almak isteyen milyonlarca birey mevcut. Yıllardır çalışmanın karşılığında yatırımını yapan, kiradan kurtulmak isteyen birey sayısı gün geçtikçe artmaya devam ederken, konut fiyatları da adeta uçuşunu sürdürüyor. Son 2 senede ortalama konut fiyatlarında rekor artış sağlanmış bulunuyor. Hal bu iken parasını konut satın almak için denkleştirmek isteyen birey, konut kredisi desteğinden de faydalanmak istiyor. Ancak politika faizlerinin artışından etkilenen konut kredisi faizleri de artı yük olarak vatandaşın üzerine biniyor.

Özellikle de büyükşehirlerde ev fiyatları 2-5 milyon TL'ye kadar ulaşmış iken bankaların sunduğu kredi kampanyaları büyük önem arz ediyor. Konut alımında maddi imkanların değerlendirilmesinde faiz oranlarındaki güncellemeler takip ediliyor. İşte, 3 milyon Türk Lirası tutarındaki konut kredisi için 10 yıl vade ile hesaplanan yeni ödeme planlarında gün gün değişkenlikler oluşabiliyor.





BANKALARIN KONUT KREDİSİ FAİZLERİ

Bankalar tarafından sunulan konut kredisi faizleri özellikle de son zamanlardaki artışı ile vatandaşın cebini zorluyor. Ancak kimi banka özel olarak müşteri odaklı konut kredisi kampanyaları sunabiliyor. Akbank konut kredisi kampanyasındaki faiz oranı dikkatleri üzerine topluyor.

Akbank konut kredisinde %3,05 faiz oranıyla aylık ödeme miktarı 94.056,40 TL'ye tekabül ediyor ve , toplam geri ödeme 11.316.388 TL olarak hesaplanmış bulunuyor.

ING Bank’ın sunduğu konut kredisi kampanyasında %3,14’lük faiz oranıyla aylık taksitler 96.563,51 TL olarak belirlenmiş ve toplamda 11.612.741 TL ödenmesi gerekliliği hesaplanıyor





Garanti Bankası’nda ise %3,20 faiz ile aylık 98.242,52 TL taksit tutarıyla, toplam geri ödemenin 11.818.896 TL olduğu belirtiliyor.

Kuveyt Türk’teki faiz oranı %3,34 olup, aylık ödenecek taksit 102.182,26 TL ve toplam geri ödeme miktarı 12.286.322 TL olarak belirlenmiştir.