Bist 100
10.218,58 0%
DOLAR
32,22 -0,11%
EURO
34,93 0,17%
ALTIN
2.432,72 0,51%

Konut alımlarında fırtına öncesi sessizlik başladı: 3 banka faiz indirimi ile hayalleri gerçekleştiriyor

Özellikle de büyükşehirlerde ev fiyatları 2-5 milyon TL'ye kadar ulaşmış iken bankaların sunduğu kredi kampanyaları büyük önem arz ediyor. Konut alımında maddi imkanların değerlendirilmesinde faiz oranlarındaki güncellemeler takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 15:56
Konut alımlarında fırtına öncesi sessizlik başladı: 3 banka faiz indirimi ile hayalleri gerçekleştiriyor

Ev sahibi almak isteyen milyonlarca birey mevcut. Yıllardır çalışmanın karşılığında yatırımını yapan, kiradan kurtulmak isteyen birey sayısı gün geçtikçe artmaya devam ederken, konut fiyatları da adeta uçuşunu sürdürüyor. Son 2 senede ortalama konut fiyatlarında rekor artış sağlanmış bulunuyor. Hal bu iken parasını konut satın almak için denkleştirmek isteyen birey, konut kredisi desteğinden de faydalanmak istiyor. Ancak politika faizlerinin artışından etkilenen konut kredisi faizleri de artı yük olarak vatandaşın üzerine biniyor.

Özellikle de büyükşehirlerde ev fiyatları 2-5 milyon TL'ye kadar ulaşmış iken bankaların sunduğu kredi kampanyaları büyük önem arz ediyor. Konut alımında maddi imkanların değerlendirilmesinde faiz oranlarındaki güncellemeler takip ediliyor. İşte, 3 milyon Türk Lirası tutarındaki konut kredisi için 10 yıl vade ile hesaplanan yeni ödeme planlarında gün gün değişkenlikler oluşabiliyor.

tl

BANKALARIN KONUT KREDİSİ FAİZLERİ

Bankalar tarafından sunulan konut kredisi faizleri özellikle de son zamanlardaki artışı ile vatandaşın cebini zorluyor. Ancak kimi banka özel olarak müşteri odaklı konut kredisi kampanyaları sunabiliyor. Akbank konut kredisi kampanyasındaki faiz oranı dikkatleri üzerine topluyor.

Akbank konut kredisinde %3,05 faiz oranıyla aylık ödeme miktarı 94.056,40 TL'ye tekabül ediyor ve , toplam geri ödeme 11.316.388 TL olarak hesaplanmış bulunuyor.

ING Bank’ın sunduğu konut kredisi kampanyasında %3,14’lük faiz oranıyla aylık taksitler 96.563,51 TL olarak belirlenmiş ve toplamda 11.612.741 TL ödenmesi gerekliliği hesaplanıyor

tll

Garanti Bankası’nda ise %3,20 faiz ile aylık 98.242,52 TL taksit tutarıyla, toplam geri ödemenin 11.818.896 TL olduğu belirtiliyor.

Kuveyt Türk’teki faiz oranı %3,34 olup, aylık ödenecek taksit 102.182,26 TL ve toplam geri ödeme miktarı 12.286.322 TL olarak belirlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR binlerce alım için düğmeye bastı! Başvuran TÜM HERKES iş sahibi olacak

Pegasus yine yaptı yapacağını: 5 gün içinde 35 TL'ye uçak bileti satılıyor

Her gün bir avuç ceviz yiyen dipdiri kalıyor! Her yeriniz anında gençleşiyor

Migros zararına satış için gaza bastı! Ürünlerde yüzde 64 indirim başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
4
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
5
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
6
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
7
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor

Pegasus yine yaptı yapacağını: 5 gün içinde 35 TL'ye uçak bileti satılıyor

Gram altın biriktirenlere gemileri yaktıracak uyarı! Uzman isim piyasacıları uyardı

Konut alımlarında fırtına öncesi sessizlik başladı: 3 banka faiz indirimi ile hayalleri gerçekleştiriyor

Migros zararına satış için gaza bastı! Ürünlerde yüzde 64 indirim başladı

Tüm zamları bilmişti! 'Emekli Temmuz zammı hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi

Kurban Bayramı’nda hesaplara çift ikramiye yatacak! SSK BAĞKUR fark etmez

Anneler günü kampanyası bekleyen başvursun! 3 dakikada annenize bedavaya hediye alacaksınız

Her gün bir avuç ceviz yiyen dipdiri kalıyor! Her yeriniz anında gençleşiyor

Gram altına tapunuz hazır! Büyükşehirlerde kapış kapış gidiyor

İŞKUR binlerce alım için düğmeye bastı! Başvuran TÜM HERKES iş sahibi olacak

Bim’den padişahlara yakışır kampanya! 14 Mayıs’a kadar izdiham yaratacak

100 Bin TL kredi çekip 3 ay sonra ödemeye başlayacaksınız! Başvuru bile yapmanıza gerek yok