Konut sahibi olmayanlar için bankadan düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı

Aralık ayının bitmesine ramak kala bankalar son müşterilerini toplayabilmek adına kampanyalarını güncellemeye devam ediyor. Hayat koşullarının negatif seyrettiği günümüzde vatandaş ihtiyacı kapsamında kimseye muhtaç olmamak adına bankalara yöneliyor. TCMB'nin son aylarda politika faizi konusunda artış kararı alması direkt olarak faizler yansımakta iken, Ocak ayında yeni faiz oranlarının belirleneceği açıklaması öncesinde kredilere yönelim artmış bulunuyor. Bankalar da bu kapsamda kredi kampanyalarını güncellemeye devam ediyor.

KONUT KREDİSİ KAMPANYALARI

Kirada oturan, ev sahibi olmak adına yıllarca hayal kuran vatandaş fiyatların bu kadar yükseldiği şu günlerde ev almanın hayalden çıkması adına bankaların kampanyalarını takip ediyor. Konut kredi kampanyalarına yönelen bireyin karşısına yüzde 4-5 aralığında faiz oranı çıkarken, bu oranlar da geri ödeme konusunda cepleri yoruyor. Müşteri portföyünü arttırmak ve hizmet satmak adına ING Bank tarafından çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bunlardan en çok dikkat çeken yeni kampanya ise ING Bank konut kredisi kampanyası olarak karşımıza çıkıyor. Faiz oranların yükseldiği ve yükselmeye devam ettiği bu günlerde bu oranları indirgeyen İNG Bank belirli bir tutara kadar yüzde 2,79 faiz oranı ile konut kredisi desteği sağlıyor.

ING BANK KONUT KREDİSİ

Özellikle de konut kredisi, taşıt kredisi gibi kullanımlarda faiz oranının önemini bilmeyen yoktur. Bankadan alınacak olan ödemenin tutarı büyük olduğu için geri dönüşümü de paralel orantılı olarak artıyor. Bu kapsamda düşük faiz imkanı sunan bankalar tercih ediliyor. İNG Bank düzenlediği yeni kampanyasında düşük faiz imkanı sağlıyor. Düzenlenen kampanyada bu oran yüzde 2. 79'a kadar düşmüş bulunuyor.

İNG Bank resmi internet sitesinde açıklanan kampanyaya göre, hesaplama aracı da yer alıyor.

500.000 TL kredi kullanacak olan vatandaş bunun geri ödemesini yüzde 2.79 faiz oranı ile sağlayabilecek. Öte yandan bireye özel esnek ödeme planı da şekillenmiş bulunuyor. eşit taksitli, eşit ana para ödemeli ya da kendi belirleyeceğiniz bir plana göre ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz .

120 ay vade ile sunulan kredi desteği yüzde 2.79 faiz oranı ile verilirken aylık ödeme tutarı ise 14.483,04 TL olarak hesaplanmış bulunuyor.