Köprü ve otoyollara yeni zam! Temmuz'da 4 katı artıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile CHP arasındaki görüşmenin detayları merak ediliyor. 4 saatten fazla süren toplantı sonucunda alınan kararlar ve görüşülen konular ile alakalı yetkililerden açıklama beklenirken, Köprü-Otoyol Ücretleri ile alakalı gelişmelerin yaşanacağı iddia ediliyor. Köprü-Otoyol Ücretlerine Temmuz ayında zam yapılacağı ve bu artışında 4 katı civarında seyredeceği iddia ediliyor.

Ülkemizde ekonomi konusunda bir çok gelişme yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi akabinde Maliye Bakanlığı ile CHP'li yetkililer arasında görüşme sonuçları da merakla takip ediliyor. Görüşmelerin neticesi olarak "normalleşme" süreci değerlendirmesi yapıldığı bilinirken, CHP taraflarından bir çok iddia ortaya atıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz tarafından ortaya atılan iddialarda otoyol ve köprü ücretlerine Temmuz ayında büyük oranda zam yapılacağı tahmin edilirken, ekonomi gündemine oturan bu zam ile alakalı oranlarda verildi. Normalleşme süreci görüşmeleri Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve CHP heyeti arasında düzenlenen toplantı ile devam ediyor.





CHP'DEN KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI İDDİASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu CHP'li Bakan Yalçın Karatepe ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında düzenlenen toplantı 4 saatten fazla sürdü. Karatepe tarafından yapılan açıklamada yılın ilk 6 ayısüresinde geçiş garantili köprü ve otoyollar için 18 milyar 593 milyon lira ödeme yapıldığı açıklandı.

Bakan tarafından yapılan açıklamada 1 Temmuz itibarıyla geçiş ücretlerinin Osmangazi Köprüsü'nde 1.808 TL, Çanakkale Köprüsü'nde 740 TL, Avrasya Tüneli'nde 213 TL ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 180 TL olacağı iddia edildi.

Yavuzyılmaz tarafından yapılan bu açıklama ile birlikte 1 Temmuz'da uygulamaya alınancak olan zammın neredeyse 4 katı olarak uygulamaya alınacağı ortaya çıktı. Mesela Osmangazi Köprüsünün mevcut geçiş ücret son zam akabinde 399 TL'ye yükseltilmiş iken 1 Temmuz itibari ile 1808 TL'ye çıkacağı iddia edildi.

GÜNCEL KÖpRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Otoyollar ve köprülere en son uygulana zam sonrasında güncel tutarlar şu şekilde açıklanmıştı. Osmangazi Köprüsü: 399 TL 'ye yükseltilirken, 1915 Çanakkale Köprüsü: 419 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 49 TL iken Avrasya Tüneli geçişi de: 112 TL olarak belirlendi.