Koşan çamaşır deterjanı kapıp çıkacak! O markette çamaşır deterjanı 42 TL’ye düştü

A101 marketlerden indirimli şekilde çamaşır deterjanı bekleyenlere müjdeli haber verildi. Perwoll marka sıvı deterjan almak isteyen vatandaşlar A101 marketlere koşabilir. 28 Aralık 2023 tarihinde başlatılmış olan bu kampanya doğrultusunda Perwoll sıvı deterjanı iki farklı çeşidi 42,90 TL satışı çıkartıldı. 3 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya doğrultusunda vatandaşlar indirimden bugün market kapanana kadar yararlanabilecek. İşte A101 market zincirlerinin başlatmış olduğu indirim kampanyasının detayları...

SIVI ÇAMAŞIR DETERJANIN BİR LİTRESİ 42,90 TL’YE DÜŞTÜ

A101 market zincirleri, vatandaşların büyük bir merakla beklediği kampanyaya imzasını atmış oldu. 28 Aralık 2023 tarihinde başlattığı kampanyayla vatandaşların evinde su gibi giden sıvı çamaşır deterjanlarını indirimli şekilde satışa çıkardı. Perwoll sıvı deterjan çeşitleri siyahlar ve renkliler 1 litreyi 42,90 TL’ye satışa çıkartan A101 marketler, 3 Ocak 2024 tarihine kadar bu kampanyayı geçerli kılacak. Bu deterjan sayesinde 16 yıkama 42,90 TL’ye tekabül edecek.





Stoklarla sınırlı olacak bu ürün için elinizi çabuk tutarsanız indirimli şekilde sıvı deterjan çeşitlerinden satın alıp evinize dönebilirsiniz. Tüm A101 market zincirlerini de geçerli olan bu kampanya sayesinde herkesin severek kullandığı Perwoll marka sıvı çamaşır deterjanın bir litresini oldukça ucuz bir fiyata satın alabileceksiniz.