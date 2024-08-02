KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

Resmi Gazete’de gün gün yeni personel alımı ile alakalı olarak yeni ilamlar yayımlanmaya devam ediyor. Özellikle de akademik kariyer odaklı olarak üniversitelere akademik kadro ilamlarının yanı sıra personel alımları da oldukça dikkat çekiyor. Gün gün rektörlüklerin aldıkları kararlar doğrultusunda bir çokalım ilanı yayımlanırken, son olarak bugün alımların başlayacağı belirtilen Çukurova Üniversitesi personel alımı ile alakalı olarak detaylar gündeme çıkmış bulunuyor.

Çukurova Üniversitesi, 2022 KPSS (B) puanları doğrultusunda 53 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Rektörlük tarafından belirlenen ihtiyaçlar kapsamında bir çok alanda personel alımı yapılacağı belirtilirken, istihdam edilecek kişi sayısının da 53 olduğu belirtilmiş bulunuyor.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilecek personellerin maaş gibi gider masraflarının Özel Bütçe’den karşılanacağı belirtildi. Adayların KPSS puanlarının göz önünde bulundurulacağı alımlarda sözlü ve yazılı sınav gibi detayların yer almayacağı ifade edildi.





ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Çukurova Üniversitesi personel alımı ile alakalı olarak, rektörlükçe alınacak olan personelin taşıyacağı şartlarda açıklandı. 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki şartları Taşıyan bireylerde; erkek adaylar için askerlik görevlerine tamamlayan ya da muaf olan kişiler başvuruda bulunabilecek iken adayların 2022 KPSS B grubundan en az 55 puan alması zorunluluğu mevcut. Başvuru yapılan pozisyonun gerektirdiği şartlara da sahip olunması gerekiyor. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olunması zorunluluğu mevcut iken Herhangi bir sosyal güvenlik kurumu aylığı alınmıyor olması gibi şartlarda aranıyor.

Çukurova Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

2 Ağustos'ta başlayacak olan başvurular 16 Ağustos'a kadar süre gelecek. Başvurular e-devlet üzerinden ‘’Çukurova Üniversitesi Kamu işe alım hizmeti’’ ya da ‘’kariyer kapısı’’ web adresi üzerinden tamamlanabilecek. Konu ile alakalı yapılan açıklamada şahsen ya da posta ile yapılan başvuruların değerlendirilmeye alınmayacağı belirtilmiş bulunuyor. Değerlendirme sırasında yukarıda bahsi geçen belgelerin sisteme yüklenmesi zorunluluğu mevcut iken değerlendirme sürecinde KPSS puanlarının esas alınacağı da belirtilmiş bulunuyor. Puanların eşit olması halinde adayın mezuniyet tarihi doğum tarihi gibi kriterlerin göz önünde bulundurulacağı açıklaması yapılırken sonuçlar üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceği de ilanda yer alıyor. Personel alımı ile alakalı olarak rektörlükten yapılan açıklamada adayların ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecekleri belirtilirken başvuruda gerekli olan Evrakların eksik ya da hatalı olmaması zorunluluğu da mevcut. Atamaya hak kazanan başarılı olan adaylar ile alakalı güvenlik soruşturması başlatılacağı belirtilirken, bütün detaylı bilgiler üniversite resmi ve adresinde yer alıyor