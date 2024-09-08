Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yeni tedbirler alıyor. Bu kapsamda, kredi kartı limitlerinde önemli değişiklikler yapılacak. Kredi kartı kullanıcıları için büyük bir merak konusu olan "limitler düşecek mi?" sorusu yanıt buldu. 1 Ekim 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle, kredi kartı limitlerine ciddi sınırlamalar getirilecek.



Türkiye, son bir yıldan fazla süredir uygulanan sıkı para politikalarıyla ekonomik dengeleri korumaya çalışıyor. Ancak, yüksek enflasyon hala önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu nedenle ekonomi yönetimi daha radikal kararlar alarak kredi kartı harcamalarını ve borçlanmayı kontrol altına almak için yeni adımlar atıyor.

ORTA VADELİ PROGRAM NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), 2025-2027 yılları arasını kapsayan ekonomik önlemleri ve hedefleri içeriyor. Bu programın temel amacı, enflasyonu düşürmek, mali disiplini sağlamak ve ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getirmek. OVP’nin en dikkat çekici unsurlarından biri ise kredi kartı limitlerine getirilen yeni düzenlemeler oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılan açıklamalarda kredi kartı limitlerinin yüksekliğinin, talep enflasyonunu körüklediğine dikkat çekti. Bu sebeple, kredi kartı limitlerinin tüketicilerin gelirleriyle daha uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Bankacılık sektörüne de bu konuda çeşitli düzenlemeler ve sınırlamalar getirilecek.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte, kredi kartı limitlerinde önemli kısıtlamalar devreye girecek. Bugün birçok bankada kredi kartı limitleri, aylık maaş gelirinin 20 katına kadar çıkabiliyor. Ancak bu durum, yüksek harcamalara ve geri ödemede zorluk yaşayan bireylerin sayısında artışa neden oluyor.

Ekonomi yönetimi, bu durumu kontrol altına almak amacıyla 1 Ekim 2024 itibarıyla kredi kartı limitlerinin aylık gelirle daha uyumlu hale getirilmesini sağlayacak bir düzenlemeye gidiyor. Yeni düzenleme kapsamında, kredi kartı limitleri maaşın 4 ila 8 katı arasında sınırlandırılacak. Bu uygulama, kredi kartı borçlanmalarını azaltarak, vatandaşların gelirlerine göre daha dengeli harcama yapmalarını sağlamayı hedefliyor.

BANKALAR YENİ KREDİ KARTLARINDA LİMİT KISITLAMASI YAPACAK

Yeni düzenleme sadece mevcut kredi kartı kullanıcılarını değil, aynı zamanda yeni kredi kartı başvurusu yapacak olan tüketicileri de kapsıyor. Bu çerçevede, bankalar, yeni müşterilere verecekleri kredi kartlarının limitlerini maaşın en fazla 2 ila 4 katı seviyesinde tutmak zorunda kalacak.

Bu karar, kredi kartı limitlerinin kontrolsüz bir şekilde artmasını engellemeye yönelik bir adım olarak görülüyor. Ekonomi yönetimi, bu sayede talep enflasyonunu dizginlemeyi ve tüketicilerin aşırı borçlanmasını önlemeyi amaçlıyor.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ NEDEN KISITLANIYOR?

Kredi kartı limitlerindeki bu değişikliğin temel nedeni, talep enflasyonu olarak adlandırılan, tüketicilerin aşırı harcamalarına dayanan enflasyonu kontrol altına almak. Ekonomi yönetimi, yüksek kredi kartı limitlerinin harcamaları artırdığını ve bu durumun enflasyon üzerinde olumsuz bir etki yarattığını düşünüyor.

Kredi kartları, harcamaların ertelenmesine ve borçlanmanın artmasına neden olduğu için tüketici talebini artırıyor. Bu durum, özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde fiyat artışlarına yol açıyor. Kredi kartı limitlerinin düşürülmesi, bireylerin gelirleriyle daha orantılı harcama yapmalarını sağlayarak, tüketim talebini dengelemeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ HANGİ SEVİYEYE DÜŞÜRÜLECEK?

Şu anda bazı bankalarda kredi kartı limitleri, maaşın 20 katına kadar çıkabiliyor. Ancak 1 Ekim 2024'ten itibaren geçerli olacak düzenleme ile bu oran ciddi şekilde düşecek. Bankalar, kredi kartı limitlerini maaşın 4 ila 8 katı arasında belirleyecek.

Buna ek olarak, yeni başvurularda ise kredi kartı limitleri daha da sıkı bir şekilde kontrol edilecek. Yeni kredi kartı limitleri, maaşın 2 ila 4 katı ile sınırlı olacak. Bu, kredi kartı kullanıcılarının daha sorumlu harcamalar yapmalarını ve borçlarını daha kolay ödeyebilmelerini sağlamayı hedefliyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE DAHA SERT ÖNLEMLER

Kredi kartı limitleri üzerindeki bu düzenleme, OVP’nin en önemli tedbirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak yetkililer, enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda, kredi kartı borçlanmasını daha da sınırlandıracak ek tedbirlerin devreye girebileceğini belirtti. Bu da kredi kartı kullanımına daha sert sınırlamalar getirilebileceği anlamına geliyor.

Ekonomi yönetimi, bu tedbirlerle birlikte talep enflasyonunu dizginleyerek, fiyat artışlarını kontrol altına almayı ve ekonomik istikrarı sağlamayı hedefliyor.

KREDİ KARTI KULLANICILARI YENİ DÖNEME HAZIR OLMALI

Kredi kartı limitlerinde yapılacak bu düzenleme, 1 Ekim 2024 itibarıyla kredi kartı kullanıcılarını doğrudan etkileyecek. Mevcut kart sahipleri için limitler maaşlarının 4 ila 8 katı ile sınırlanırken, yeni kredi kartı başvurularında ise limitler maaşın 2 ila 4 katı arasında olacak.

Bu adım, tüketicilerin gelirleri ile uyumlu harcamalar yapmalarını teşvik etmek ve borçlanma oranlarını düşürmek amacıyla atıldı. Ekonomi yönetimi, bu yeni düzenlemeyle birlikte hem enflasyonu kontrol altına almayı hem de tüketici borçlarını azaltmayı planlıyor. Kredi kartı kullanıcıları, bu yeni dönemde harcamalarını daha dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda kalacak.