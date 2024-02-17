Kredi kartı olan yandım Allah diyecek! Uzman isim uykuları kaçıracak gerçeği açıkladı

Merkez Bankası, enflasyonla mücadele kapsamında yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Yeniçağ Gazetesi yazarı Remzi Özdemir'in haberine göre, Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altında tutmak ve talebi sınırlamak amacıyla kredi kartlarına yönelik önemli bir düzenleme planlıyor. Özdemir'in yazısına göre, geçtiğimiz ay başlatılan yeni kredi kartı düzenlemesinde sona gelindi.

Düzenleme kapsamında en dikkat çekici değişiklik ise "faiz oranlarının güncellenmesi" olacak. Merkez Bankası, kasım ayında yükselttiği kredi kartı ve kredili mevduat hesap faiz oranlarını bir kez daha revize edecek. Halihazırda %3.69 olan kredi kartı ve kredili mevduat hesabı nakit çekim ile taksit faiz oranı, ilk aşamada %4.99'a çıkarılacak. Harcamaların düşmemesi durumunda bu faiz oranının %6'ya kadar çıkarılması planlanıyor.

Aylık %6 faiz oranı yıllıkta %72'ye denk geliyor. Bu düzenlemeyle Merkez Bankası, vatandaşların harcama alışkanlıklarını kontrol altına alarak enflasyonla mücadele stratejisini güçlendirmeyi hedefliyor.





Öte yandan, bankaların son haftalarda yeniden başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyalarına da sıkılaştırma geliyor. İhtiyaç kredilerinde fatura karşılığı ödeme formülü üzerinde duruluyor. Bu çerçevede, beyaz eşya alacak bireyler için kredi alınacak ürünlerin faturasına istinaden ödeme banka tarafından doğrudan alıcıya değil, satıcıya yapılacak. Taksit kampanyalarında da önemli değişiklikler yaşanacak; ücretsiz taksit kampanyaları tamamen kalkacak, taksitlendirme seçeneği 3 aya kadar güncel faiz oranları ile sınırlı olacak ve sektör bazında kısıtlamalar getirilecek.

Bu önemli düzenlemelerle Merkez Bankası, enflasyonla mücadele stratejisini güçlendirmeye odaklanarak vatandaşların harcama alışkanlıklarını kontrollü bir şekilde yönlendirmeyi amaçlıyor.