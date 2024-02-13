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Kredi kartı sahiplerinin yüzü gülecek! Artık o masraf ortadan kalkıyor

Yüksek kart aidatlarından bıktıysanız... İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 13.02.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 13:23
Kredi kartı sahiplerinin yüzü gülecek! Artık o masraf ortadan kalkıyor

KREDİ KARTI SAHİPLERİ BU SEFER YAŞADI… SEVİNDİREN HABER GELDİ…

Yüksek kart aidatlarından sizde çok çektiyseniz ve bu ödemeden kurtulmak istiyorsanız yapmanız gereken çok kolay. Kredi kartı aidatı ödemek artık tarih olacak. Peki nasıl işte detayları….

kredi kartı

Bankaların kart aidatları oldukça yüksek bir çok kişi de bu durumdan oldukça muzdarip. İşte bir çok kişinin sorunu olan bu soruna çözüm geldi. İşte sizde eğer fark etmeden ekstrenizde kesilen aidatlardan dolayı başınız beladaysa bunu yapabilirsiniz.

Ülkemizde kredi kartı kullanımı oldukça yüksek. Neredeyse kişi başına düşen kredi kartı sayısı ise 4. En büyük sorun olan kredi kartı aidatları da bu yöntemle artık tarih olacak. İşte yapmanız gerekenler….Kart sahipleri bu konu ile ilgili olarak sürekli olarak şikayetlerini yineliyor. Binlerce kişi bu konu ile ilgili olarak şikayetlerini ilgili bankalarına iletti. Oldukça yüksek olan bu aidatlar yıllık olarak kart sahibinden kesiliyor. Kart aidatları da kartın özelliğine ve bankaya göre de farklılık gösteriyor. Bazı bankaların kar ücretleri de neredeyse 1000 lirayı aşmış durumda.

AİDAT ÖDEMEYE SON

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre bankalar yıllık üyelik ücreti ve benzeri ücret talep etmeyen kredi kartı sunmak zorundalar. Ancak bankalar bunun yerine kart aidatı olan kartları müşterilerine sunuyor. Bu gibi durumlarda kartınıza borcunuz olsa bile kartınızı iptal edebilme hakkına sahipsiniz. Ayrıca Banka ve sanal kredi kartlarından da yıllık üyelik ücreti tahsil edilemediği için bu kartları kullanabilirsiniz. Ayrı ca da kesintisiz olarak 180 gün hareket görmeyen kredi kartından da kart ücreti alınmaz.

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