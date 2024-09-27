Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Merkez Bankası'nın ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK)'nın dün gece aldığı kararlar doğrultusunda kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları olan vatandaş rahat bir nefes alacağa benziyor. Hayat koşulları, ekonomik durumlar vatandaşı kredi ve kredi kartı kullanımına iterken, geri ödemeleri de artan faizler ile birlikte oldukça zorlu bir süreç olarak işleyebiliyor. Milyonlarca vatandaş biriken kredi ve kredi kartı borçlarından mütevellit borç batağına sürüklenirken, icralık durumlar da gün geçtikçe artışına devam ediyor. Hal bu iken geçtiğimiz akşam alınan yeni kararlar doğrultusunda borcu olan vatandaşa büyük kolaylıklar sağlanacak. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar, borçlarını 60 aya kadar yapılandıracak iken daha bir çok ekonomi anlamında yenilikler de beraberinde gelecek.

Kredi Kartı Borçlarında Düzenleme

Kredi Kartı Borçları İçin 60 Ay Yapılandırma İmkanı sunulurken, detaylar borcu olan vatandaşın gündemine girmiş bulunuyor. Yeni düzenleme kapsamında, bireysel kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut borç bakiyelerini 60 ay vade ile yapılandırabilecekler. Yapılandırma işleminde, her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Ancak alınan karar ile alakalı olarak dikkat edilmesi gereken hususun da yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödenmeden, kredi kartı limiti artırılamayacak olması. Öte yandan bireysel kredi kartlarında uygulanacak azami faiz oranı ise yüzde 3,11 olarak şekillendi.

Kredi Kartında Asgari Ödeme Oranı Değişikliği

Dün akşam apar topar açıklanan yeni düzenlemenin bir diğer noktası ise kredi kartları için asgari ödeme oranlarındaki değişiklik olarak belirlenirken dönem borcunun yüzde 20’si olan asgari ödeme oranı için sınır tutar 25 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20’i olurken, 50 bin lira ve üzerindeki kartlar için bu oran yüzde 40 olarak uygulanacak. Bu sayede ise asgari ödeme tutarları düşürülürken, vatandaşın rahat nefes alması hedefleniyor.

Faiz Oranlarında Yeni Düzenleme

Merkez Bankası, bireysel kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre farklılaştıracak iken yeni faiz oranlarının 24 Ekim’de açıklanması ve 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiş bulunuyor. Referans oranın değişiklik göstermediği durumlarda, dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için azami akdi faiz oranı yüzde 3,50, 25 bin ile 150 bin lira arası için yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerindeki kartlar için yüzde 4,75 olarak hesaplanacak. Nakit çekim ve kullanım için ise azami akdi faiz oranı yüzde 5 seviyesinde sabit bırakılacak.

Borçların Yapılandırılmasında ekonomiye destek

Bu yeni yapılandırma imkanları, ekonomik koşullardan etkilenen bireylere rahat bir nefes aldıracağa benziyor. Bu durumun ekonomik istikrarın sağlanması adına önemli bir adım olarak atıldığı belirtilmiş bulunuyor