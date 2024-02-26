Kredi kartım var demekten vazgebilirsiniz! O kişilerde kart limitleri sıfırlanıyor

Geçtiğimiz hafta ortaya atılan iddialarda Türkiye'de kredi kartı kullanımı ile alakalı kısıtlamaların getirileceği konuşuluyor. Ortaya atılan bu iddialar ülkenin tüketici alışkanlıkları üzerinde önemli etkiler bırakabilecek bir adım olarak görülürken, özellikle de borç yükü ve tüketici harcamalarını azaltılması hedefinin güdüldüğü açıklanmış bulunuyor.

İŞTE AÇIKLANAN KREDİ KARTI KISITLAMALARI

Kredi kartı kısıtlama iddiaları tüketicilerin aşırı borçlanma eğilimlerinin azaltılması adına sağlanacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda en önemli kısıtlamanın kredi kartı limitlerinin düşürülmesi, başvuruların daha sıkı olarak değerlendirilmesi ve tüketici borçları konusunda yeni planların yapılması gibi adımlar atılacağı tahmin ediliyor.





Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizi toplantısı sonrasında TCMB yeni başkanı Fatih Atalay tarafından yapılan açıklamada enflasyon raporu değerlendirilmişti. Yapılan değerlendirme sonrasında kredi kartlarına yönelik kısıtlama haberleri ortaya atılmaya başlamıştı. Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı ortaklığı ile hazırlanması planlanan kredi kartı kısıtlamaları 7 seçenek olarak masada yer aldığı tahmin ediliyor.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE DÜZENLEME

İlk seçenek kredi kart limitlerinin düşürülmesi olarak karşımıza çıkarken asgari ödeme tutarının arttırılması ve karta taksit yapılmama planları, düzenleme seçenekleri arasında yer alıyor. Öte yandan yüksek limitli harcamalara da kısıtlama gelebileceği konuşuluyor. Asgari ücret ödeme alışkanlıklarının istinaden ek önlem alınabileceği tahmin edildiği gibi lüks olarak kullanılan kart harcamalarına belirli bir limit konulabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan kredi borçlarını düzenli ödemeyen, borç üzerine ekleyerek borç yapan ve asgari tutar ödemesi gerçekleştiremeyen bireylerin kredi kartı limitlerinin sıfırlanabileceği de iddia ediliyor.





BANKALARA KREDİ VE KREDİ UYARISI

Bankalarda kredi kartı limitlerine sınırlama getirmesi bakımından uyarılmaya devam ediyor. Bankalar, müşterinin aylık gelirinin 4 katına kadar kart limiti belirleyerek limitleri de en fazla bu tutarda sabitleyebilecek. Öte yandan Kredi ödemeleri kapsamında Findeks notunun ön planda olması gerekliliği de bildirilmiş bulunuyor. Enflasyon ile mücadele edilmesi sebebiyle hayata geçirilmesi planlanan kredi kartı kısıtlamaları tüketici için yeni bir düzen olarak gündeme çıkıyor. Bu kapsamda banka müşterilerinin harcama alışkanlıklarının değişeceği tahmin ediliyor.