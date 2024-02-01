Kredi kartında büyük tuzak! Maaş zamlarına aldanmayın

Kredi kartı kullanımları her gün artıyor. Hayat koşullarının gün gün vatandaşın cebindeki nakit parayı tüketirken, kredi kartı yönelimi ve kullanımnda da artışlar gözlemleniyor. Kredi kartı kullanımı konusunda da yeni kurallar ve kanunlar devreye giriyor.

Hal bu iken tüketicilere dikkatli olunması konusunda uyarılar da süre geliyor. Günümüzde kredi kartı borçları konusunda yapılan değerlendirmelerde çoğu bireyin kredi kartı borcunun sadece asgari kısmını ödediği gözler önüne serilirken TUKONFED tarafından yapılan açıklamada kredi ve kredi kartı kullanımları konusunda uyarılar yer alıyor. Geçtiğimiz hafta BDDK tarafından bireysel kredi hacmi konusunda açıklama yapılmış ve bir sene içerisinde artışın %55 olduğu belirtilmişti.





KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEMELERİ TUZAK OLABİLİR

Aralık ayının sonunda asgari ücrete %49,25 oranında zam yapılması ile birlikte vatandaşın gelirinin artması sonrasında Kredi kartlarında da limit artışlarının yaşandığı biliniyor. Kredi kartı limitlerinin arttırılması kart kullanımlarını daha yüksek seviyeye taşırken Uzmanlar asgari ödeme tutarları konusunda da açıklamalarda bulunuyor. Kredi kartı borçlarındaki asgari ödemelerinin tehlikesinden bahseden uzmanlar ödemedikleri kısım tarafından faiz ödeme sürecinde resmen kandırıldığı belirtiliyor.

Uzun süre boyunca ödenmeyen miktarların bankalar tarafından donuk kredi olarak kayıtlara geçirildiği dikkat çekerken bu krediler ise Kanuni takip ile sonuçlanıyor.





KREDİ KARTI LİMİTLERİNE DİKKAT EDİLMELİ

Gelirlerin artması sonrasında tüketicinin kredi kartı limitlerinin artışa geçmesiyle birlikte geri ödeme tutarlarının yükselmesi, alım gücünün azalmasına sebep oluyor. Bu kapsamda tüketicilerin geri ödeme konusunda sıkıntıya düştüğü biliniyor. Özellikle de yüksek limitli kredi kartlarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar finansmanların yapılandırması konusunda da geç kalınmaması gerektiğini bildirmiş bulunuyor.