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Kripto para yatırımcılarına soğuk duş! Bitcoincilere sonunda bu da oldu

Bu hafta içinde AK Parti tarafından TBMM'ye getirilecek olan yeni düzenleme teklifi, kripto varlıkların ticaretinin yapıldığı platformların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetim ve düzenlemelerine tabi tutulmasını amaçlamaktadır. Bu adım, kripto piyasalarının daha şeffaf ve güvenli bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 17:02
Kripto para yatırımcılarına soğuk duş! Bitcoincilere sonunda bu da oldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in liderliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde, kripto varlıkların düzenlenmesine yönelik yasa teklifinin hazırlıkları tamamlanmış bulunmaktadır. Bu teklifin, hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması beklenmektedir.

kripto para

Kripto Para Piyasasında Yeni Düzenleme

Yeni yasal düzenleme tasarısı, kripto varlık alım satım platformlarının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından lisanslanmasını ve denetlenmesini öngörüyor. Bu düzenleme ile platformlarda tutulan nakit ve kripto varlıkların güvenliği, müşteri ilişkileri ve uygulanacak cezai işlemler netleştirilecek. Platformların işleyişine dair standartlar, ilerleyen dönemde yapılacak olan ikincil düzenlemelerle belirlenecektir.

Kripto varlık düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ve hizmet sağlayıcıların lisanslama sürecinin başlaması, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen 15 No'lu teknik standartlara yönelik eleştirileri gidermeye ve ülkenin "kısmi uyumlu" statüsünden çıkmasına katkıda bulunacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu adımlar, uluslararası finansal sistemde Türkiye'nin konumunu güçlendirecek ve kripto varlık piyasalarının daha güvenilir bir yapıya kavuşmasını sağlayacak.

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