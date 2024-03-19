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Kripto paralarda deprem! İki coine parasını yatıran karalar bağladı!

Kripto para birimlerinde uzun vadeli dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin ediyor. Uzun biz zamanın ardından rekor kıran Bitcoin ile Ethereum fiyatları düştü. Piyasa düşüşünü sürdürürken dikkat çeken tek şey Solana'nın yükselişi oldu. 15 Mart itibarıyla Bitcoin ve Ethereum fiyatları hakkında detaylı bilgiler haberimizde..

Yayın Tarihi: 19.03.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 18:51
Kripto paralarda deprem! İki coine parasını yatıran karalar bağladı!

15 Mart gününün sabahından Bitcoin inanılmaz düşüş yaşadı ve fiyatı 70.000 doların altına düştü. 14 Mart'ta günlük ATH güncellemesinin ardından ve ABD ÜFE verilerinin yayınlanması sonrasında Bitcoin düşmeye başladı.

Bu arada Dencun yükseltmesinin ardından Ethereum fiyatında fiyat dalgalanmaları yaşandı ve ardından düşüş yoğunlaştı. Yükseltme öncesinde ETH, 2021'den beri görülmeyen 4.000 dolar seviyelerine ulaşmıştı. Dünden itibaren devam edersek günün yıldızı yine 2023 yıldızı Solana (SOL) oldu.

Bitcoin'in fiyatı ne kadar oldu?

Kripto paralarda deprem

Bitcoin geçen hafta da yeni zirvelere ulaştı. ABD ÜFE istatistikleri açıklanana kadar fiyatlar yükselmeye devam etti ama her şey o andan itibaren başladı. 14 Mart öğleden sonra, ABD ÜFE istatistiklerinin açıklanmasının ardından fiyat 73.000 dolardan 71.000 dolara düştü.

Düşüş daha sonra yoğunlaştı ve birkaç saat içinde 70.000 doların altına düştü.

Bu haberin yayınlandığı tarihte BTC düşüşünü sürdürüyordu ve %5,35 düştükten sonra 67.501 dolardan işlem görüyordu. Kriz sırasında işlem hacmi arttı. BTC'nin 24 saat şlem hacmi %50 artışla 72 milyar doların üzerine çıktı. Piyasa hacmi günlerdir ilk kez 1,3 trilyon dolar üzerinde kaldı.

Altcoin'lerin son durumu!

Kripto paralarda deprem

Son zamanlarda ETH fiyatı, Dencun'un başarılı yükseltmesinin ardından dalgalandı. O zamandan beri ETH'nin fiyatı %2 düşüş ile 3.957 dolara geriledi. Dün Ethereum fiyatı, Denkun öncesinde 4.000 dolarlık kilit eşiğin üzerine çıktı. Bu yazının yazıldığı sırada ETH 3.682 dolardan işlem görüyor.

Kripto paralarda deprem

XRP'nin geçici yükselişi düşüşe dönüştü ve bu eğilim bugün de olumsuz bir görünümle devam etmekte. XRP fiyatı son 24 saatte %6,46 düşüşle 0,63 dolara düştü.

Kripto paralarda deprem

Binance borsasının yerli tokenı olan Binance Coin (BNB), son günlerde yükselişiyle dikkat çeken kripto paralardan biri ve piyasadaki düşüşe açıkça direnemedi. BNB fiyatı %5,63 yükselişin ardından 580 dolara düştü ve 600 doların altında işlem görmekte.

Solana yükselmeye devam etti

Kripto paralarda deprem

Solana (SOL), Kasım 2022'deki FTX fiyaskosunun ardından çöktü. Bu süreçte SOL'un fiyatı 10 doların altına düştü ve projenin 0 dolara düşebileceğine dair dedikodular ortaya çıktı.

SOL, 2023 yılından bu yana yükselişini yeniden hızlandırdı ve pazarın genelindeki düşüşe rağmen yükselişini sürdürüyor. Bitcoin ve tüm piyasanın çöktüğü gün SOL fiyatı %5'in üzerinde artışla 173 dolardan işlem gördü. Bu dönemde Solana'nın pazar büyüklüğü 78 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde SOL'un 24 saatlik işlem hacmi %64 artışla 10 milyar doların üzerine çıktı. Bu piyasa görünümü, genel piyasa düşüşünün aksine yatırımcıların SOL'ye olan güvenini gösteriyor.

Editörün notu: Buradaki yatırım bilgileri, yorum ve tavsiyeler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım danışmanlığı hizmetleri, kişilerin risk ve aynı zamanda tercihleri ​​dikkate alınarak, duruma göre verilmektedir. Makalede yer alan içerik, yorumlar ve tavsiyeler genel niteliktedir ve herhangi bir rehberlik sağlama amacı taşımaz.

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